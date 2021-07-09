Ремонт барнаульских дорог обсудили с жителями частного сектора

В рамках встреч с населением состоялось обсуждение ремонта дорог с жителями частного сектора. По данному вопросу представители инициативной группы обратились сами.

Фото: barnaul.org

Накануне первый заместитель главы администрации Индустриального района Денис Летягин и заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко встретились с жителями Братского проезда.

«На участке дороги до ул. Волгоградской уложен асфальт, однако участок от ул. Волгоградской до ул. Транзитной протяженностью около 200 метров требует ремонта», — пояснила председатель уличного комитета Зоя Аксентьева.

Представители органов власти рассказали о программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2021-2025 годы». Затем состоялось совместное обсуждение возможности отсыпки дороги сколом и участии в данной программе. После этого жители задали вопросы по благоустройству территории и очистке дорог от снега в зимний период.

В Железнодорожном районе Барнаула 8 июля на встрече с населением присутствовали депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов, начальник управления коммунального хозяйства Максим Старожилов и сотрудники городской администрации. На обсуждение вынесли предложения жителей Локомотивного микрорайона по асфальтированию ул. Восточной, ул. Проездной (от ул. Матросова до ул. Микронной), ул. Красный Текстильщик.

По словам Ивана Нифонтова, необходимо составить коллективное обращение с просьбой по асфальтированию, чтобы данные улицы можно было включить в программу по благоустройству.