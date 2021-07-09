В Барнауле появится своя «Шотландия»

Такое название получит жилищный комплекс, который спроектировал Алексей Квасов для застройки квартала 2036.

Фото: altayrealt.ru





Согласно начальной версии проекта, информирует Алтайский портал недвижимости, здесь должно появиться восемь высотных жилых домов с облицовкой, имитирующей камень.

Два из них планируются с подземными автостоянками и почти все — со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Судя по рендерам, три башни вдоль Солнечной поляны будут иметь повышенную этажность (примерно 20–24). Ещё один небоскрёб может встать на углу улиц С. Семенова и Христенко.

По словам архитектора Квасова, одна из особенностей высоток — это принцип блокированной городской застройки, где каждая секция здания с одной стороны неотделима от него, а с другой — приобретает архитектурную идентичность и становится отдельным домом. Другая отличительная черта — «каменные» фасады. Такой внешний вид подчёркивает долговечность и экономическую привлекательность строений. Усиливает этот эффект цветовая палитра — спокойные, естественные тона (бежевые, коричневые, серые).

Фото: altayrealt.ru

Также в центре квартала запланирован детский сад, за ним — школа с собственным стадионом, баскетбольной, волейбольной площадками и теннисным кортом. На ул. 280-летия Барнаула разместится многоярусный гаражный комплекс. С уличной стороны домов предусмотрены открытые парковки, что освободит дворы от машин.

Право на аренду территории, напоминает портал, в прошлом году выиграла на торгах ГК «Союз» (в лице одной из своих компаний «Главалтайстрой»). Участок площадью около 13 га ограничен улицами Солнечная поляна, С. Семенова, Христенко и 280-летия Барнаула. Его уже огородили и ведут подготовительные работы.