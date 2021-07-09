В Барнауле прошли соревнования в рамках реализации гранта «Спорт равных возможностей»

На базе спортклуба «Патриот» прошли соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья в рамках гранта города Барнаула «Спорт равных возможностей».

Фото: предоставлено организаторами турнира

В соревнованиях участвовали команды из Барнаула ФОК «ИнваПатриот» и «ИнваСпорт», а также команда «Заря» из Бийска. В командном первенстве победителями стали хозяева — представители ФОК «ИнваПатриот», второе место у «ИнваСпорта», третье у бийчан.

В личном зачёте победителями в своих весовых категориях стали: у женщин — Тамара Подпальная, Юлия Нагайцева, Лидия Егорова, Татьяна Детиненко; у мужчин — Никита Силаев, Александр Аксенов, Сергей Пряхин, Денис Торовков, Дмитрий Черемисин, Евгений Филимонов. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Также в рамках гранта «Спорт равных возможностей» на базе «Локомотив» 6 июля были проведены соревнования по дартсу, пулевой стрельбе и гиревому спорту среди лиц с ПОДА и ОВЗ.

Победителями в дартсе стали Денис Конищев и Наталья Черкашина, в пулевой стрельбе — Денис Конищев и Алина Мацегорова, в гиревом спорте — Сергей Пряхин и Лидия Егорова.