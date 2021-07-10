Барнаульцы могут поделиться своими историями для книги «Моменты семейного счастья»

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает всех желающих поделиться историями своей семьи в рамках акции «Семейное счастье».

Фото: canva.com

В планах у организаторов – опубликовать семейные истории в книге, которую выпустят под названием «Моменты семейного счастья».

Инициаторами акции выступили студенты разных направлений под руководством старшего преподавателя кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Юлии Ляпиной.

«Все гости, посещающие наш вуз, обычно замечают тёплую атмосферу, царящую в учреждении. И действительно, все 20 лет эту атмосферу создают и поддерживают люди, участвующие в жизни академии. Мне вообще повезло: сами дисциплины, которые я вела на протяжении всех лет (этнопедагогика, психология семьи и т.д.), так или иначе связаны с семейными ценностями. Приглашаем поделиться историями любви своих родителей, бабушек, прадедушек, чтобы успеть поблагодарить их за моменты счастья, которые вплетены в историю каждой семьи», — рассказала Юлия Ляпина.

Организаторы подготовили красивое видеоприглашение, в котором принял участие преподаватель, доцент кафедры психологии и социологии управления Артём Шмаков со своей семьей.

Для участия в акции барнаульцы могут присылать свои истории: видео, фото и тексты. Координаторы проекта: Софья Плугина, 8(902)999-32-69, sofaplugina73@gmail.com, Яна Шикунова, 8(963)527-66-80, yanashikunova2017@gmail.com.





