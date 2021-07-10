Более 2300 барнаульцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Из них более четырёхсот детей до четырнадцати лет.

Фото: canva.com

Сезон активности клещей официально считается открытым с 5 апреля, но за этот период в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8 307 жителей региона. Из них 2 359 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших – 2 387 барнаульцев, в число которых вошло 449 детей до 14 лет.

«С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка до 14 лет. Комиссионно подтверждены пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребенка. На сегодняшний день в стационарах края находятся четверо больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом», – сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 3,4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,4% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от их присасывания остается в течение всего теплого времени года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиала в Барнауле, расположенного по улице Максима Горького, 28.

Время работы учреждения: понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 8(3852) 50–40–34. С 15.42 до 19.00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8(3852) 50–30–68; С 19.00 до 8.30 – прием клещей в лабораторном корпусе, пост охраны №2, тел. 8(3852) 24–32–51.