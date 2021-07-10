Черноглазая волшебница: за что мы любим чёрную смородину

В разгаре сезон ягод — время, когда можно по-настоящему насладиться дарами природы. Чёрная смородина, пожалуй, одна из самых витаминных ягод, лидер по количеству полезных веществ.

Фото: pixabay.com

Ягодная ода

Чёрная смородина — одна из самых полезных в мире ягод. Простое перечисление витаминов и минералов звучит гастрономической поэмой: в чёрной смородине есть винная, фосфорная, янтарная, лимонная, яблочная, аскорбиновая, салициловая, никотиновая кислота, глюкоза и фруктоза, витамины, тиамин, рибофлавин, токоферол, а сколько микроэлементов! Чёрную смородину рекомендуется есть при повышенном давлении, она улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Кроме того, её ягоды пробуждают аппетит, оказывают витаминное, мочегонное, общеукрепляющее, противовоспалительное и даже болеутоляющее действие.

Листья чёрной смородины богаты аскорбиновой кислотой и фитонцидами. Заваренный с ними ароматный чай обладает потогонным и мочегонным действием и способствует выведению из организма вредных веществ. А почки смородины богаты эфирным маслом, экстрактивными и дубильными веществами.

Фото: pixabay.com

Экскурс в историю

В России к ягодам смородины особое отношение. Историки свидетельствуют, что в Древней Руси она росла дикарём — в долинах рек и озёр. Ходили за смородиной, как за грибами и другими лесными ягодами, и в праздники на стол непременно выставляли кубки с черносмородиновым вином и квасом. Постепенно её стали разводить культурно, смородина одомашнилась и переехала в монастырские сады и приусадебные хозяйства.

Жители России любят смородину прежде всего за её пользу, которую ягода не теряет даже в переработанном виде (отжатый смородиновый сок сохраняет все свои целебные качества в течение 30 дней!). И оптимальные способы сохранения смородины давно известны: варенье, сырой джем (смородина, перетёртая с сахаром), сок и цельные свежие ягоды.

Интересно, что когда во время Второй мировой войны англичанам были практически недоступны фрукты, богатые витамином С, британское правительство санкционировало выращивание чёрной смородины; в 1942 году почти из всего урожая был сделан специальный витаминный сироп, который раздавался английским детям бесплатно.

Как готовят

Лучший способ сохранить пользу ягод — заморозить их. Если решите замораживать смородину самостоятельно, помните, что ягоды должны быть сухими, чтобы лишняя жидкость не деформировала их при заморозке и последующей разморозке.

Благодаря своему яркому цвету, вкусу и аромату смородина используется в приготовлении десятков (если не сотен) разных блюд — от соков и коктейлей до специального рассола для соления огурцов. Из чёрных душистых ягод делают соусы, сиропы, желе, компоты, ликёры и даже супы.

Смородина отлично сочетается с яблоками — яблочно-смородиновая начинка для блинчиков и пирогов не сравнима ни с чем. Если же использовать ягоды для приготовления напитков, то можно оттенять смородиновый вкус мятой, мелиссой, лимоном и сливовым соком.

В Бургундии производят интересный французский специалитет — черносмородиновый ликёр, и рекламные проспекты начинаются примерно так: «Известно, что самые душистые сорта чёрной смородины растут в Бургундии». Врут! Самая лучшая и ароматная смородина растёт в России!

Смузи «Чёрный русский»

Возьмите стакан ягод смородины, один-два банана, ложку мёда по желанию, добавьте стакан молока или классического йогурта, кефир тоже подойдёт, взбейте всё в блендере до однородной массы. При желании можно добавить ложку овсяных хлопьев или отрубей.

Фото: gastronom.ru

Финский ягодный суп

Фото: prostye.avtorskie-recepty.ru

Требуется: 750 г свежих ягод (малина, клюква, смородина), 1 стакан белого сладкого вина, 1 палочка корицы, 25, ст. л. сахара, 0,5 стакана сливок, 2 стакана воды.

Как приготовить: отложите несколько больших ягод малины для украшения. Смородину смешайте с малиной и клюквой, положите ягоды в кастрюлю, влейте стакан белого вина, добавьте палочку корицы, сахар и воду. Варите 5–10 минут, время от времени помешивая, пока ягоды не станут мягкими, после чего следует удалить корицу, протереть суп через мелкое сито и охладить. При подаче его украшают взбитыми сливками и целыми ягодами.

Галета с чёрной смородиной

Фото: foxychef.ru

Требуется: 200 г чёрной смородины, 250 г муки, 100 г охлаждённого сливочного масла, 1 яйцо, 2–3 ст. л. холодного молока, 1 ст. л. крахмала, 4 ст. л. сахара, 3 ст. л. сахарной пудры, 0,5 ч. л. соли.

Как приготовить: в чашу блендера выложите муку, кубики холодного масла, сахарную пудру, соль. Измельчите в мелкую крошку, пересыпьте в большую миску, добавьте яйцо и молоко, быстро заместите тесто, соберите в комок и уберите в холодильник на 30 мин. Разогрейте духовку до 200° С. Раскатайте тесто в круг толщиной 3 мм. Застелите бумагой для выпечки противень и переложите на него пласт теста, накрутив на скалку, посыпанную мукой. Смородину смешайте с крахмалом и сахаром и выложите на тесто, не доходя 5–6 см до края. Заверните края по кругу. Выпекайте 25–30 мин. Подавайте тёплой.

Маффины с чёрной смородиной

Фото: gastronom.ru

Требуется: 1 стакан чёрной смородины, 200 г муки, 50 г смолотых в муку овсяных хлопьев, 150 г сахара, 1 яйцо, 200 мл молока, 80 мл растительного или растопленного сливочного масла, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. молотой корицы, 0,5 ч. л. соли.

Как приготовить: в большую миску просейте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль, молотую корицу, — добавьте сахар и смолотые овсяные хлопья, тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте яйцо, молоко, растительное или сливочное масло. Влейте жидкую часть в сухие ингредиенты и перемешайте до увлажнения муки, долго вымешивать не нужно, тесто должно остаться комковатым. Добавьте ягоды и перемешайте. Сразу разложите по формочкам, заполняя 2/3 объёма. Выпекайте в заранее разогретой до 200° С духовке 25 минут. Подавайте тёплыми или остывшими.

Йогуртовое мороженое с чёрной смородиной

Фото: cooking-24.ru

Требуется: 200 г чёрной смородины, 200 г натурального йогурта без добавок, 50 мл сливок жирностью не менее 33%, 100 г мёда (можно заменить сахаром), 0,5 ч. л. ванильного экстракта (по желанию), 20 г шоколада для украшения

Как приготовить: охлаждённые сливки взбейте в пышную пену, добавьте йогурт, мёд (или сахар), ванильный экстракт и ещё раз хорошо взбейте до растворения мёда. Измельчите ягоды в пюре в чаше блендера. Добавьте ягодную смесь к йогуртовой, тщательно перемешайте, переложите в посуду для замораживания и уберите в морозильную камеру. Чтобы мороженое получилось однородным, без кусочков льда (в случае если вы не используете мороженицу), 3–4 раза тщательно перемешивайте его по мере застывания каждые 30–40 минут. При подаче посыпьте мороженое тёртым шоколадом.

Творожный десерт со смородиной и мёдом

Фото: gastronom.ru

Требуется: 150 г чёрной смородины, 200 г мягкого творога, 100 мл сливок жирностью не менее 33%, 60 г мёда, 20 г горького шоколада, 0,5 ч. л. ванильного экстракта (по желанию).

Как приготовить: взбейте охлаждённые сливки в стойкую пену, в конце взбивания добавьте ванильный экстракт, если используете. Отдельно в чаше блендера взбейте смородину с 2 ст. л. меда в пюре. Отдельно взбейте творог с оставшимся мёдом, добавьте взбитые сливки, натёртый на крупной тёрке шоколад, аккуратно перемешайте. Выложите массу слоями в бокалы: сначала ложку смородинового пюре, затем творожную массу, снова ложку смородинового пюре, сверху творожную массу. Подавайте сразу же.

Приятного аппетита!