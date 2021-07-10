Какой ваш любимый персонаж «Союзмультфильма»?

10 июля 15:30 2021

В честь 85-летия студии среди зрителей был проведён опрос, каких персонажей студии россияне любят больше всех.

Фото: kinopoisk.ru

В баттле за место в сердце зрителей, сообщил Telegram–канал журнала «Кинорепортёр»  победил… барабанная дробь и продолжительные овации —  Кот Матроскин из «Простоквашино» с 23% голосов (ещё бы, с таким-то чувством юмора).

Фото: kinopoisk.ru

Второе место почему-то занял Волк из «Ну, погоди!», обогнав Зайца, а третье место разделили между собой Ёжик из «Ёжика в тумане» и Котёнок Гав.

Фото: kinopoisk.ru

За что мы любим Кота Матроскина? Да прежде всего за его фантастическую харизму, самообладание и рассудительность. Кот Матроскин — это квинтэссенция эдакого такого, чего-то нашенского, любящего поговорить, поучить жизни. Кот Матроскин лучше всех умеет отвадить назойливых соседей, выдрессировать заблудшего галчонка и обрадоваться понаехавшим гостям, потому что точно знает, как приспособить их к делу.

Нам всем есть чему поучиться у мудрого и доброго Кота Матроскина. Ну кто, как не усатый-полосатый Матроскин, знает, что самое главное в жизни? Предлагаем вам окунуться в мир деревни Простоквашино и посмеяться над самыми яркими фразами Кота Матроскина, которые он произносил голосом незабвенного Олега Табакова:

  • В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрют. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать!
  • Дожили! Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам тут фигвамы рисует…
  • Подумаешь, я ещё и вышивать могу… и на машинке тоже…
  • Благородство и смелость не от медалей появляются, а наоборот, медали от них идут. Это только у народных артистов смелость от медалей возникает.
  • — А умываться как?
    — А так! Надо меньше пачкаться!
  • А вы помолчите, товарищ пёс. Будете ответ писать — про свою погоду напишете.
  • А мы уже помирились. Потому что совместный труд для моей пользы объединяет.
  • А о нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
  • Э-эх.. лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завёл в коробочке.
  • … по квитанции корова рыжая одна, брали мы её одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчётности.
  • Усы, лапы и хвост — вот мои документы!
  • На дворе — конец XX века, а у нас в доме одна пара валенок на двоих!
  • — Можно телеграмму послать или письмо — на то и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой или поздравительный?
    — Простой, простой! A чего его баловать-то?

На анимации «Союзмультфильма» выросло несколько поколений, а цитаты из золотого фонда давно ушли в народ. Но поверить в то, что 10 июня студии исполнилось 85 лет, по-прежнему сложно. «Союздетмультфильм» начал свою работу в 1936 году и с тех пор постоянно был на передовой кинопроизводства. Уже через год на экраны стали выходить цветные мультфильмы, регулярно появлялись и развивались новые авторские техники. Всего студия выпустила более 1,5 тысячи мультфильмов.