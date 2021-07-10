Какой ваш любимый персонаж «Союзмультфильма»?

В честь 85-летия студии среди зрителей был проведён опрос, каких персонажей студии россияне любят больше всех.
В баттле за место в сердце зрителей, сообщил Telegram–канал журнала «Кинорепортёр» победил… барабанная дробь и продолжительные овации — Кот Матроскин из «Простоквашино» с 23% голосов (ещё бы, с таким-то чувством юмора).
Второе место почему-то занял Волк из «Ну, погоди!», обогнав Зайца, а третье место разделили между собой Ёжик из «Ёжика в тумане» и Котёнок Гав.
За что мы любим Кота Матроскина? Да прежде всего за его фантастическую харизму, самообладание и рассудительность. Кот Матроскин — это квинтэссенция эдакого такого, чего-то нашенского, любящего поговорить, поучить жизни. Кот Матроскин лучше всех умеет отвадить назойливых соседей, выдрессировать заблудшего галчонка и обрадоваться понаехавшим гостям, потому что точно знает, как приспособить их к делу.
Нам всем есть чему поучиться у мудрого и доброго Кота Матроскина. Ну кто, как не усатый-полосатый Матроскин, знает, что самое главное в жизни? Предлагаем вам окунуться в мир деревни Простоквашино и посмеяться над самыми яркими фразами Кота Матроскина, которые он произносил голосом незабвенного Олега Табакова:
На анимации «Союзмультфильма» выросло несколько поколений, а цитаты из золотого фонда давно ушли в народ. Но поверить в то, что 10 июня студии исполнилось 85 лет, по-прежнему сложно. «Союздетмультфильм» начал свою работу в 1936 году и с тех пор постоянно был на передовой кинопроизводства. Уже через год на экраны стали выходить цветные мультфильмы, регулярно появлялись и развивались новые авторские техники. Всего студия выпустила более 1,5 тысячи мультфильмов.