Какой ваш любимый персонаж «Союзмультфильма»?

В честь 85-летия студии среди зрителей был проведён опрос, каких персонажей студии россияне любят больше всех.

Фото: kinopoisk.ru

В баттле за место в сердце зрителей, сообщил Telegram–канал журнала «Кинорепортёр» победил… барабанная дробь и продолжительные овации — Кот Матроскин из «Простоквашино» с 23% голосов (ещё бы, с таким-то чувством юмора).

Фото: kinopoisk.ru

Второе место почему-то занял Волк из «Ну, погоди!», обогнав Зайца, а третье место разделили между собой Ёжик из «Ёжика в тумане» и Котёнок Гав.

За что мы любим Кота Матроскина? Да прежде всего за его фантастическую харизму, самообладание и рассудительность. Кот Матроскин — это квинтэссенция эдакого такого, чего-то нашенского, любящего поговорить, поучить жизни. Кот Матроскин лучше всех умеет отвадить назойливых соседей, выдрессировать заблудшего галчонка и обрадоваться понаехавшим гостям, потому что точно знает, как приспособить их к делу.

Нам всем есть чему поучиться у мудрого и доброго Кота Матроскина. Ну кто, как не усатый-полосатый Матроскин, знает, что самое главное в жизни? Предлагаем вам окунуться в мир деревни Простоквашино и посмеяться над самыми яркими фразами Кота Матроскина, которые он произносил голосом незабвенного Олега Табакова:

В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрют. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать!

Дожили! Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам тут фигвамы рисует…

Подумаешь, я ещё и вышивать могу… и на машинке тоже…

Благородство и смелость не от медалей появляются, а наоборот, медали от них идут. Это только у народных артистов смелость от медалей возникает.

— А умываться как?

— А так! Надо меньше пачкаться!

— А так! Надо меньше пачкаться! А вы помолчите, товарищ пёс. Будете ответ писать — про свою погоду напишете.

А мы уже помирились. Потому что совместный труд для моей пользы объединяет.

А о нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?

Э-эх.. лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завёл в коробочке.

… по квитанции корова рыжая одна, брали мы её одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчётности.

Усы, лапы и хвост — вот мои документы!

На дворе — конец XX века, а у нас в доме одна пара валенок на двоих!

— Можно телеграмму послать или письмо — на то и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой или поздравительный?

— Простой, простой! A чего его баловать-то?