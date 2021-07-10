Копила на ремонт, а подарила мошенникам: жительница Барнаула перевела аферисту полмиллиона рублей

Недостающую сумму доверчивая пенсионерка взяла в кредит в нескольких банках.

Фото: canva.com

63-летняя жительница Барнаула попалось на одну из известных схем обмана, когда в один из дней ей поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка.

Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит, и чтобы предотвратить эту операцию, необходимо обновить счёт, снять все средства и перекинуть на другие реквизиты. Женщина, у которой на кредитной карте находилось 488 000 рублей на ремонт в квартире, не усомнилась в словах незнакомца и перевела несколькими операциями 435 000 рублей. Также по указанию неизвестного пенсионерка взяла кредит в нескольких банках на общую сумму 78 000 рублей и положила их на специальный счёт. Общая сумма, направленная аферистам, составила 513 000 рублей. После этого звонки прекратились. Только после этого горожанка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере»,– сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Стражи правопорядка призывают граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам, которые представляются представителями различных организаций, и не переводить никому деньги, а также не сообщать личные данные, реквизиты банковского счёта или номера банковских карт.