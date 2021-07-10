На участие в летних «Biblio-каникулах» дети записываются с зимы

В Барнауле полным ходом идет ежегодная летняя библиотечная акция «Biblio-каникулы», рассчитанная на младших школьников. В ее рамках в библиотеках города действуют творческие площадки, где для ребят в возрасте от 6 до 11 лет проходят встречи с писателями, мастер-классы, конкурсы, читательские акции и викторины.

Фото: Наталья Катренко

Разные виды деятельности

Библиотечная акция проходит в нашем городе с 2016 года. За это время ее популярность настолько возросла, что к «Biblio-каникулам» стали подключаться партнеры – художники, музыканты, артисты, врачи, кулинары, представители Барнаульского зоопарка, приюта «Ласка», которые на безвозмездной основе проводят с ребятами занятия, организуют мастер-классы.

– Если первые годы акции библиотеки города проводили «Biblio-каникулы» своими силами, то теперь, когда акция набрала популярность и вес, к ней подключаются участники со стороны, – пояснила заместитель директора Централизованной библиотечной системы Барнаула Надежда Мирочник. – К примеру, в ходе этой акции в библиотеке № 18 побывал иллюзионист, приглашали сюда и сотрудников одного из залов виртуальной реальности. Одним словом, задача библиотек – сделать пребывание детей в своих стенах максимально познавательным и интересным.

В июле и августе в акции «Biblio-каникулы» принимают участие библиотеки № 1 (ул. Молодежная, 68), № 30 (ул. Георгиева, 53), ЦДБ им. К.И. Чуковского (ул. Г. Исакова, 170), № 17 (ул. Островского, 31), № 37 (ул. Шукшина, 29), № 11 (ул. Октябрят, 29), № 10 (ул. Чайковского, 19) и № 36 (ул. Чернышевского, 55).

Самым популярным периодом «Biblio-каникул» считается июнь, когда у детей только-только закончилась школа, а у родителей еще не настал сезон отпусков. Правда, в этом году с учетом вступивших в силу эпидемиологических ограничений в каждую библиотеку к акции допускается до 15 человек. Но, как считают библиотекари, это куда лучше, чем общаться с детьми в онлайн-формате, как это было в прошлом пандемическом году.

– Обычно к «Biblio-каникулам» мы начинаем готовиться с весны, – рассказывает ведущий библиотекарь библиотеки № 1 Наталья Степанова. – Ведь важно, чтобы за три часа занятий дети принимали участие в разных видах деятельности – рисовали, гуляли, читали, творили, состязались в знаниях. К примеру, на днях мы отметили день рождения Чебурашки – 55-летие книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», читали главы из известного произведения, послушали песенки, полепили из пластилина любимого персонажа этой сказки. А на следующий день я познакомила детей с детским писателем Виталием Коржиковым, чье 90-летие отмечалось в этом году. Этот автор писал о морских приключениях, а потому и свое занятие мы посвятили не только чтению его книг, но и вязанию морских узлов, рисованию обитателей моря. Поучаствовали ребята и в мастер-классе «Киты и дельфины в технике оригами».

Рисуем, лепим, мастерим

Многие ребята посещают «Biblio-каникулы» регулярно. К примеру, в библиотеке № 1 один из завсегдатаев этой акции –Тимофей Дулепов, который участвует в летней смене с 6 лет. В этом году Тимофей окончил начальную школу и привел сюда свою младшую сестру-второклашку. А Центральную детскую библиотеку им. К.И. Чуковского вот уже не первый год посещает восьмилетка Арина Петрова, которая очень любит библиотечные занятия за их разнообразие.

– Здесь мы много рисуем, лепим, мастерим, – рассказывает она. – Еще в моих планах – принести сюда гитару и попеть, так как я второй год учусь вместе с папой играть на этом инструменте и уже могу сама исполнять песни.

По словам главного библиографа ЦДБ им. К.И. Чуковского Надежды Смирновой, в течение «Biblio-каникул» буквально каждый день ребят расписан по минутам. К примеру, первый день акции был посвящен науке, а второй – творчеству как таковому и рисованию на асфальте.

Фото: Наталья Катренко

– Мы рассказали ребятам, что первые рисунки на земле были сделаны в Италии еще в XVI веке, – рассказала Надежда Юрьевна. – Речь идет о мадоннари – рисунках на асфальте, произведениях городской живописи, одного из направлений стрит-арта. Кроме того, мы поговорили о жанрах в искусстве, о разных техниках, после чего пошли рисовать на асфальте, а точнее, на тротуарной плитке аллеи на ул. Георгия Исакова.

Планировалось, что участники «Biblio-каникул» будут создавать рисунки на космическую тематику, но в итоге решили рисовать по замыслу. Поэтому в этот день на тротуаре появились солнышки, радуги, городские дома и даже герои игры «Майнкрафт».

– Мне нравится здесь слушать и читать сказки, рисовать, – делится 11-летняя Юлиана Леоненко. – Здесь я второй день, жалею, что не приходила раньше. Хожу сюда с младшим братом Костей, который активно участвует в создании космического коллажа.

Дело в том, что одна из главных тем «Biblio-каникул» этого года – тема космоса. К примеру, в ЦДБ им. К.И. Чуковского не просто разговаривают с ребятами о космических достижениях, но и совместными усилиями создают арт-коллаж «Большое космическое путешествие» – большое панно, в которое каждый из ребят вносит свою творческую лепту. Сотрудники библиотеки планируют, что к концу акции это разножанровое полотно будет завершено.

Участницы акции Катя Лесникова и Варя Лаврентьева подружились только здесь, а в школе № 73, где они учатся, ни разу не виделись.

– В библиотеку хожу второе лето подряд, – говорит Варя. – Жаль, что здесь нельзя находиться целый день, а только до обеда. Нам здесь очень нравится.

Занятия проходят с 10.00 до 13.00, после чего библиотека закрывается на санобработку, чтобы потом снова открыть свои двери для читателей. Как рассказали сотрудники библиотек, в рамках «Biblio-каникул» соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности.