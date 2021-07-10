Неизвестный Тесла: неожиданные факты о великом изобретателе

Сегодня исполняется 165 лет со дня рождения Николы Теслы, изобретателя в области электротехники и радиотехники. «Человек, который изобрёл XX век», — говорили об этом учёном. «Вечерний Барнаул» собрал самые интересные факты об этом удивительном человеке, опередившем время на сотни лет вперёд.

Фото: aeternamemoria.ru

Никола Тесла опередил своё время, так и не получив заслуженного признания при жизни. При этом он был весьма интересным человеком.

Его разум хранил множество непостижимых тайн. Например, ещё в 1926 году Тесла спрогнозировал появление смартфонов.

В интервью Джону Кеннеди Тесла разъяснил, как беспроводная энергия может помочь поддерживать связь между людьми на большом расстоянии. Звучало это так:

«Когда беспроводная связь будет применяться идеально, вся земля превратится в огромный мозг, что на самом деле так и есть, поскольку все вещи являются частицами реального и ритмичного целого. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, независимо на каком расстоянии мы находимся. Будем видеть и слышать друг друга так же хорошо, как если бы мы стояли лицом к лицу. Инструменты, благодаря которым мы сможем осуществить это, не будут такими громоздкими, как нынешние телефоны, люди будут носить эти штуки в своём кармане».



Если бы материалы этого интервью мы выпустили примерно 25 лет назад, то читатели были бы весьма удивлены. В то время у всех были компьютеры с ЭЛТ-мониторами, никто из барнаульцев ещё не был владельцем мобильного телефона. А Тесла ещё задолго до этого рассказал о штуках, которые можно мало того, что положить в карман, так ещё с помощью них видеть кого-то на другом конце света. Такую концепцию даже в середине девяностых мало кто из простых людей представлял. Этот учёный также предсказал Wi-Fi, МРТ-камеру и новый мировой порядок с женщинами у власти.

Рассказываем другие невероятные факты о сербском изобретателе, учёном, физике, инженере и исследователе Николе Тесле.

1. Никола Тесла родился во время грозы

10 июля 1856 в Хорватии случилась сильная гроза. Согласно одной из легенд, акушерка в момент рождения очень переживала и много раз повторяла, что новорождённый будет ребёнком тьмы, так как гром считался дурным знаком. Но мать Теслы твёрдо ответила:

«Нет, он будет ребёнком света».

2. Перед его глазами часто возникал яркий свет

В течение жизни Никола периодически созерцал яркие вспышки света перед глазами, затуманивающими его зрение. Он даже не мог понять, что реально, а что нет. Повзрослев, Тесла использовал эту силу в своих исследованиях.

3. Холера помешала стать священником



Родственники всегда считали, что старший брат Дэйн умнее болезненного Николы. Родители никогда не возлагали на младшего сына больших надежд. Но, когда Тесле было 5 лет, Дейн разбился насмерть, упав с лошади. Несчастный случай стал огромным горем для всей семьи. Обеспокоенный отец принял решение сделать сына православным священником, как и он сам. В этом случае Никола посещал бы ближайшую к их деревне школу. Обучение в техническом училище предполагало переезд в другой регион Австро-Венгрии, чего глава семейства даже не хотел слышать. В 17 лет, окончив среднюю школу в соседнем городе и вернувшись в свою деревню, Никола на следующий день заболел холерой. Болезнь приковала его к постели на девять месяцев. Несколько раз он был близок к смерти. В это тяжёлое для семьи время Никола убедил отца не отправлять его учиться на священника. Отчаявшийся родитель пообещал отправить сына на инженерные курсы, если тот выздоровеет. Хотя отец искренне желал для сына другой судьбы, он всё же сдержал своё обещание.

К слову, в дальнейшем эта болезнь наложила отпечаток на одну из его привычек. Учёный использовал 18 носовых платков, чтобы вытирать обеденный стол и столовые приборы перед каждым приёмом пищи. Так как у него осталась паническая боязнь микробов.



4. Учёный обладал великолепной фотографической памятью



Всего за несколько минут просмотра молодой гений мог запомнить целые книги и фотографии. Никола утверждал, что обладает силой, которую называл «мозговая инженерия». Уникальность Тесла была в том, что он мог детально визуализировать все изобретения в собственной голове и провести им «ходовые испытания». При этом он не делал никаких записей. К слову, свой электродвигатель он придумал на прогулке в Будапештском парке, во время чтения книги Гёте «Фауст». Внезапно голове Наколы возникло изображение вращающегося магнитного поля. Отложив книгу в сторону, он тут же нарисовал схему на песке и запомнил.

5. У Теслы были невероятно обострённые чувства



Никола был очень чувствителен к внешним раздражителям. Он мог слышать гром на расстоянии в 900 километров и тиканье карманных часов, которые находились в трёх комнатах от него. Современники не раз рассказывали, как его раздражал звук мухи, тихо приземлившейся на стол. Во время обучения в колледже звук локомотива в 50 километрах был для него оглушающим. Врачи считали, что это проблемы с нервами, а если быть точнее, нервным срывом. В те времена сенсорная перегрузка была неизвестна.



6. Какое-то время он зарабатывал на жизнь копанием траншей



Тесла приехал в Нью-Йорк, покинув Европу в 1884 году, с рекомендательным письмом для работы на Томаса Эдисона. До этого он несколько лет трудился в парижском региональном отделении компании Эдисона. В ней работало несколько сотен рабочих, и Никола был всего одним из них. За время работы в компании Никола встречался с Эдисоном лишь несколько раз. Как-то ночью, когда молодой инженер засиделся за починкой генераторной установки, состоялась одна из таких встреч. В тот момент Эдисон понял, насколько умён этот парень. Но молодой инженер проработал там всего шесть месяцев. Возможно, это произошло потому, что Эдисон не сдержал обещания по размеру оплаты в случае, если Никола конструктивно доработает машины постоянного тока, разработанные компанией. Тесла работал беспрерывно, чтобы найти решение, как кардинально переделать уже существующие машины. И он сделал это, но Эдисон сказал, что это была шутка и никакой премии не будет.



Покинув лабораторию Эдисона, Тесла стал искать спонсоров для поддержки своего исследования переменного тока. Какое-то время он вынужден был перебиваться работой чернорабочего, рыл канавы за два доллара в час, чтобы выживать. Но даже тогда Никола смотрел в будущее.



7. Тесла ещё 120 лет тому назад был активным сторонником возобновляемых источников энергии



В 1900 году в периодическом издании The Century он написал статью «Проблема роста потребления человеком энергии с особыми примечаниями об использовании солнечной энергии». В ней Тесла рассуждал, как можно использовать силу солнца и ветра. Уже тогда люди расходовали земные ресурсы слишком быстро и неэффективно, сжигая в топках наиболее распространённое тогда топливо — уголь. Что касается угля, то они использовали только 2% его энергии.



По этому поводу Марк Твен как-то сказал: «Человек, который остановит это бессмысленное расточительство, стал бы великим благодетелем для человечества». К слову, великий прозаик всегда интересовался наукой и с увлечением говорил о ней, это и связало его с Николой, которого он называл своим другом.



8. Писатель Марк Твен чуть не опозорился в лаборатории Теслы



Твен и Тесла очень близко дружили. Их объединяла страсть к современным технологиям. В очередной попытке найти наиболее эффективное применение электричеству Никола создал машину, имитирующую землетрясение. Это был высокочастотный осциллятор. Во время каждого запуска агрегат сотрясал помещение лаборатории и другие здания на Манхэттене. Однажды Тесла пригласил Твена в свою лабораторию на испытания. Он знал, что у писателя проблемы с пищеварением. Учёный попросил Твена встать рядом с генератором, и включил его. Писателю удалось пробыть там целых 90 секунд, потом он побежал в туалет.



9. Окружающие думали, что он сумасшедший



Есть вероятность, что у Теслы было расстройство аутистического спектра. По словам профессора Майкла Фицджеральда и Брендана О’Брайена, соавторов книги «Как таланты Аспергера изменили мир», сегодня у Теслы был бы диагностирован синдром Аспергера. Никола страдал обсессивно-компульсивным расстройством, которое в результате и уничтожило его репутацию. Тесла ненавидел круглые предметы, украшения, а также прикасаться к чьим-то волосам. Он уделял огромное внимание работе и утверждал, что ему для сна хватает всего два часа в день. Никола работал с 9 утра до 6 вечера. Затем ужинал ровно в 8.10 и продолжал работать до 3 часов ночи. Но, несмотря на недостаток сна и большое количество работы, он дожил до 87 лет.



10. У него были странные привычки в еде



Прежде чем положить часть еды в рот, он вычислял объём еды на вилке. Иначе он бы не чувствовал никакого удовольствия во время приёма пищи. Никола также рассчитывал объём чашки и тарелки. Учитывая свои странные привычки, учёный предпочитал есть в одиночестве. Позднее он стал вегетарианцем. Тесла предпочитал из еды молоко, хлеб, мёд и овощные соки, воздерживался от спиртных напитков и табака.



11. Он держался подальше от женщин



Тесла был красивым, стройным, рослым (188 см) мужчиной с тёмными волосами и голубыми глазами. Никола обладал утончённым вкусом и хорошими манерами. Женщины его любили. Но он оставался целомудренным. Никола верил, что секс мешает мужчине в работе:«Я не могу вспомнить много великих изобретений, которые были созданы женатыми мужчинами». Также ему не нравились женские аксессуары.



12. Он ненавидел жемчуг и украшения



Однажды друзья на приёме познакомили Теслу с красивой девушкой. Она была умна и забавна, и на ней были жемчужные серьги. Никола едва мог с ней разговаривать, не говоря о том, чтобы смотреть ей в лицо. Если его секретарша надевала жемчуг, он отправлял её домой на целый день. По словам Бернарда Карлсона, автора книги «Никола Тесла. Изобретатель будущего», этот антагонизм был вызван его стилем эстетики.

13. Он никогда не получал Нобелевской премии



Тесла был номинирован на Нобелевскую премию в 1937 году, но комитет провалил его кандидатуру на выборах, отдав за него только один голос из 38. Известно, что в 30-х годах ему была присуждена Нобелевская премия. Но он отказался ее принять, не желая делить ее с Эдисоном, которому он до конца дней так и не простил критики переменного тока.

Фото: fotostrana.ru

14. Разработал луч смерти

Он сделал несколько чертежей луча смерти, который смог бы остановить все будущие войны. Но ФБР забрало документы после смерти учёного и опровергло его разработки.



15.Он был одержим цифрами 3,6 и 9

«Если бы вы могли понять великолепие чисел три, шесть и девять, у вас был бы ключ ко вселенной!» — это его слова, сказанные журналистам на одной из пресс-конференций. Чего только стоила его странность мыть руки три раза подряд. Он даже обходил свое здание три раза перед тем, как войти в него.

16. Кредиторы лишили уникального изобретения

Одним из наиболее интересных изобретений Николы Теслы была 185-футовая (56,39 м) башня, которую он построил на Лонг-Айленде (Long Island). Предполагалось, что она предназначена для «высасывания» электричества из воздуха. Однако в 1917 году башня была снесена, чтобы Тесла мог продать землю и рассчитаться со своими кредиторами.

17. Изобрёл трансформаторную подстанцию

Инновационный проект Тесла по созданию гидроэлектростанции был поистине революционным для своего времени. С помощью построенной станции электричеством было обеспечено несколько городов США. Этот проект положил начало созданию современных электростанций.

18. Первым сделал неоновую рекламу

Николу Тесла можно, по праву, назвать создателем неоновой рекламы. Он усовершенствовал технологию получения флуоресцентного и неонового света, проведя ряд экспериментов с электрическими частицами и газовой средой. Он первый использовал неоновое освещение в целях рекламы, сделав неоновую вывеску на одной из выставок.

19. Никола Тесла полагал, что для того, чтобы быть успешным, нужно выглядеть успешным

Он надевал белые перчатки каждый вечер к ужину и гордился тем, что хорошо одевается.

20. Запатентовал лодку с дистанционным управлением

В 1898 году во время электрической выставки Тесла продемонстрировал (маленькое) радиоуправляемое судно, которое он мог маневрировать над водой. При этом он развлекал публику, создавая впечатление, будто лодка подчиняется голосовым командам зрителей. В действительности, однако, он управлял лодкой, используя радиочастоты. Он назвал эту технологию «телавтоматика». Для многих из присутствовавших там в тот день это был момент чистой магии. С другой стороны, немногие видели в нем потенциальную военную машину. Тесла получил патент США на это 1 июля 1898 года.

Лодка Теслы

Фото: 34rozetki.ru

21. Он умер без гроша в кармане и позабыт всеми



Чем старше он становился, тем меньше денег зарабатывал. Из отеля Уолдорф-Астория в Нью-Йорке Тесла переехал в Сент-Реджис, так как у него накопились огромные неоплаченные счета. Собственно по той же причине его выселили из Сент-Реджиса, но, помимо задолженности по оплате, вдобавок ко всему соседи предъявляли ему претензии за дискомфорт и беспорядок, созданный им из-за привязанности к голубям. Далее Тесла продолжал переезжать в более дешёвые отели, однако счета по-прежнему оставались неоплаченными. В итоге его бывший работодатель — компания «Вестингауз» — начала оплачивать аренду его жилья и выплачивала позабытому гению 125 долларов в месяц в качестве «платы за его консультационные услуги». Видимо, компания была обеспокоена тем, что бедный учёный вредит её репутации. Тесла также получал скромную сербскую пенсию до самой смерти. Никола Тесла скончался в номере отеля «Нью-Йоркер» в ночь с 7 на 8 января 1943 года на 87-м году жизни. Горничная нашла его через два дня, проигнорировав табличку «Не беспокоить». Врач постановил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Похороны Теслы состоялись в Нью-Йорке 10 января 1943 года. Его племянник Сава Косанович в 1952 году вместе с прахом Теслы сумел отправить в Сербию всё его имущество в 80 сундуках. Прах учёного выставлен в Белграде в музее Николы Теслы.



Перечисленные факты – лишь малая часть, отражающая его удивительные способности. За годы своей бурной изобретательской деятельности он получил более 300 патентов, разработал двигатели переменного тока, подтолкнувшие промышленную революцию, и немного не дожил до признания своего вклада в открытие радио. Тесла был загадочным человеком, который мог заглядывать в далёкое будущее. «Он был гением-изобретателем, создавшим вещи, опередившие время, в котором он жил, и всё ещё использующиеся сегодня», — сказал об этом необыкновенном человеке Хариш Кришнасвами, доцент кафедры электротехники Колумбийского университета. Несмотря на то, что Тесла был лишён привилегий, он умер со страстью к науке, которая изменила XX век. Его всегда почитали на Балканах, в регионе, откуда Тесла родом. Тем не менее всего несколько лет назад мир начал ценить то, что он сделал для человечества.



«Пусть будущее расскажет правду и даст оценку каждому в соответствии с его трудами и достижениями. Настоящее принадлежит им; будущее, ради которого я работал на самом деле — мне».

Никола Тесла.