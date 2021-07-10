Подробности о новых выплатах беременным женщинам и неполным семьям

С 1 июля начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. За первую неделю выплатной кампании принято более 10 тысяч заявлений.

Коллаж: Александр Ермолович

Специалист Пенсионного фонда разъясняет, кому полагаются новые выплаты и как их получить.

Плюс половина

– Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель, – рассказывает заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Размер обеих выплат определяется прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В Алтайском крае выплата семьям с одним родителем составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка (половина от прожиточного минимума ребенка в регионе, который равен 10 611 руб.), а выплата беременной женщине – 5744 руб. (половина от прожиточного минимума трудоспособного взрослого, который равен 11 488 руб.).

Пособия полагаются тем, кто находится в сложной финансовой ситуации. Поэтому важным условием для их получения является размер дохода семьи: он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Алтайском крае его размер – 10 655 руб.

Доходы и имущество

– Женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия, – поясняет Наталия Мочалова.

«Правило нулевого дохода» допускает жизненные обстоятельства для отсутствия доходов: это уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, срочная служба в армии, регистрация в качестве безработного, пребывание в местах лишения свободы и другое. А вот с уходом за детьми ситуация несколько сложнее. Претендовать на выплату можно, если не работает родитель-одиночка, если речь идет об уходе за ребенком до 3-х лет или если нулевой доход имеется у одного из родителей в многодетной семье. То есть у второго многодетного родителя должна быть зарплата, пенсия или стипендия.

Все эти нюансы учитываются при комплексной оценке нуждаемости – то есть анализе доходов и имущества семьи. Помимо невысокого дохода претендующие на выплаты семьи могут иметь: одну или несколько квартир определенной площади, одну дачу, один гараж или машино-место, одно нежилое помещение, один автомобиль, один мотоцикл, в перечень включена даже сельхозтехника. Также установлены правила по допустимой площади земельных участков в собственности. Кроме того, семья может владеть сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает прожиточного минимума на душу населения в целом по России (в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. руб.).

Каждый случай индивидуален, поэтому, например, допускается наличие двух машин и машино-мест, если семья многодетная, в ней есть гражданин с инвалидностью либо если транспортное средство было выдано в рамках мер социальной поддержки.

Для будущих мам

С учетом всех вышеперечисленных условий ежемесячное пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. Оно выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась за пособием сразу же, в течение 30 дней, или с месяца обращения, если заявление поступило позже. Месяц родов также включается в период получения выплаты.

Если женщина встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля, она тоже может подать заявление на получение пособия. В таком случае оно будет назначаться с месяца обращения за ним.

Для одиноких родителей

Одиноким родитель считается, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении ребенка или если имеется судебное решение о выплате алиментов. Добросовестность алиментщика в данном случае значения не имеет. Если ребенок остался без обоих родителей, то выплата назначается законному представителю, опекуну или попечителю.

– Пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем, – сообщает Наталия Мочалова. – Если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление.

Важно, что назначается пособие сроком на 1 год и далее продлевается по заявлению. Так как выплата средств предполагается на длительный срок, то сумма будет индексироваться: это будет происходить ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребенка.

Уведомят

Подать заявление на новые выплаты можно на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Раньше заявления с ошибками отклонялись, и надо было заполнять их заново. С новыми выплатами от этой проблемы избавились. Если вы допустите ошибку при заполнении заявления, то Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

– При подаче заявления через портал «Госуслуги» уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для назначения выплаты нет, то в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения заявителю направляется уведомление, – объясняет Наталия Мочалова.