Темп роста цен на жильё в Барнауле опережает столичные мегаполисы

Барнаул попал в топ-50 российских городов, где наиболее стремительно повысились цены на жилье, информирует Алтайский портал недвижимости.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Рейтинг составлен на основе данных с открытых сайтов объявлений. Так, средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке (учитывая и квартиры, и индивидуальные дома) в столице Алтайского края составила 56 535 рублей.

По данным экспертов — консалтинговой группы SRG — за второй квартал 2021 года эта цифра выросла на 6,8% (по отношению к первому), а за год — на 14,65%. Причём Барнаул оказался на 18-м месте в таблице, опередив другие города СФО, такие как Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Интересно, что столица Алтайского края обогнала даже Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где стоимость жилья за последние три месяца выросла лишь на 5%, а также Владивосток и Хабаровск, где «квадрат» прибавил 6%.

Абсолютным лидером рейтинга в России, по данным исследователей, стал Сочи. Здесь жилье подорожало на 20,3% за минувший квартал и на 34,8% за последний год. Стоимость «квадрата» в главном курортном городе страны достигла 155 тыс. рублей. Второе место занял Краснодар, прибавивший за прошедшие три месяца 12,3% (ценник увеличился до 63,7 тыс. рублей за кв. м). На третьей строчке оказался Улан-Удэ, где стоимость вторичного жилья повысилась на 11,8% (до 62,8 тыс. рублей).

В среднем цена жилья в крупнейших городах России составила 70,68 тыс. руб. По сравнению с январем – мартом, «квадрат» подорожал на 7%.