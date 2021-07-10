В Барнауле продолжаются общественные обсуждения изменений в Генплане города

В ходе встреч с населением представители органов власти разъясняют жителям основные принципы территориального планирования города.

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжаются общественные обсуждения изменений в Генплан города. Как сообщает официальный сайт горадминистрации, накануне состоялись встречи с населением сразу в нескольких районах города.

Так, депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов, первый заместитель главы администрации Индустриального района Денис Летягин и заведующий правовым отделом администрации района Роман Диденко встретились с жителями 2-го и 3-го Кооперативного проезда, ул. 42 Краснознаменной Бригады.

Жителям в Индустриального района пояснили, что Градостроительным регламентом территориальной зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами предусмотрен условный разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства». Таким образом, препятствий для получения разрешения на строительство и реконструкцию объектов нет, при соблюдении нормативных отступов от границ участка.

Особое внимание на встречах уделяется принципам пользования частной собственности. Участники встречи разъясняют, что распоряжение официально оформленными земельными участками и объектами капитального строительства осуществляется физическими лицами самостоятельно. Владельцы могут осуществлять любые сделки, предусмотренные законодательством.

В Железнодорожном районе также состоялась встреча с общественностью представителей исполнительной власти и распорядительного органа городского самоуправления. Депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев, первый заместитель главы района Лев Ночевной и начальник районного управления по архитектуре и градостроительству Ольга Шарова обсудили барнаульский Генплан с представителями общественности – жителями домов по пр. Аграрному, 17 и микрорайона Локомотивного.

«Сноса вашей собственности не будет. Беспокоиться не о чем. Но при этом мы все равно создали рабочую группу и направили предложения о переводе территории частного сектора из зоны многоэтажной застройки в зону застройки индивидуальными жилыми домами в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула», – рассказал жителям Локомотивного микрорайона Александр Локтев.

С представителями общественности микрорайона «Северо-Западный» Октябрьского района встретился глава администрации района Юрий Асеев, депутат АКЗС Артем Шамков, депутат БГД Дмитрий Ильиных и начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации района Анна Касатова. Рабочей группой также направлены предложения о переводе территории частного сектора из зоны многоэтажной застройки в зону застройки ИЖД.

Кроме того, глава администрации района Юрий Асеев встретился с жителями микрорайона «Восточный». Участники встречи обсудили не только Генплан, но и такие важные темы, как строительство дорог, газификация, создания контейнерных площадок.

Фото: barnaul.org

На встрече в микрорайоне «Докучаевский» Ленинского района присутствовали депутат АКЗС Анатолий Суворов и депутат БГД Иван Огнев, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальным вопросам Евгений Авраменко, начальник районного управления по строительству и архитектуре Дарья Панченко.

Анатолий Суворов пояснил жителям, что предложенные в Генплан изменения не коснутся микрорайона индивидуальной жилой застройки «Докучаевский». В Ленинском районе на городской территории под перевод в зону средней этажности попадает микрорайон «Мирный».

Также жителей п.Березовка с новым порядком пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в частной собственности, познакомили депутаты АКЗС Анатолий Суворов и БГД Александр Лисицын, глава Научногородокской сельской администрации Елена Широких, представитель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Эмилия Юрманова.

Напомним, проект и информационные материалы размещены на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию г.Барнаула.

Предложения и замечания по проекту Генплана можно подавать до 22 июля тремя способами:

1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности;

2) в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.









