Все ругают дождь: народные приметы на 10 июля

В народном календаре 10 июля — Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо!

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Традиции и обычаи дня

Закончилась первая декада июля и в самом разгаре сенокосная страда. В Самсонов день издревле и стар и мал были на сенокосе. Крестьяне торопились управиться с сеном, потому что вдруг погода изменится, начнутся дожди и испортят не успевшее высохнуть сено, а то и вовсе его погубят. Важно, чтобы сено вобрало в себя достаточное количество солнца, тогда оно будет вкусное, ароматное и дольше сохранится.

Перед началом работы земледельцы обращались к святому покровителю дня с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было спокойно убрать и высушить травы. По иронии судьбы святого Самсона, покровителя этого дня, чьё имя переводится с еврейского как «солнечный», в народе прозвали Сеногноем. Примечали, что если на Самсона дождь, то лить он будет до самой осени.

На Самсона на Руси почитали странников: их приглашали в дом, угощали, оставляли на ночлег. Богатые и зажиточные люди в этот день давали милостыню нищим. Верили, что чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года.

Приметы и поверья

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.

Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно.

Если конский щавель «плачет», то есть на листьях появились липкие капельки, то будет дождь.

Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки, то к вечеру пойдёт дождь.

Радуга поперёк реки — к ясной погоде.

Пчёлы стали злые — к засухе.

Стрекоза рывками летит и сильно шуршит крыльями — к непогоде.