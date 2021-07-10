ЖК «Парковый» в Барнауле введут в эксплуатацию осенью следующего года

Участникам долевого строительства жилищного комплекса «Парковый» представлена дорожная карта по завершению работ на объекте.

Фото: barnaul.org

В администрации города состоялось заседание межведомственной рабочей группы по завершению строительства ЖК «Парковый». Провёл его заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров. Также в мероприятии приняли участие представители Минстроя Алтайского края, инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, прокуратуры Центрального района г.Барнаула, УМВД РФ по г. Барнаулу, Общественной палаты г.Барнаула, руководители органов местного самоуправления города, представители строительной отрасли, инициативной группы участников долевого строительства.

Как сообщает официальный сайта города, участникам заседания была представлена дорожная карта завершения строительства ЖК «Парковый». Андрей Федоров проинформировал о том, что сделано в рамках дорожной карты. В частности, проработаны варианты размещения парковочных мест на объекте. В результате обсуждения принято решение об отказе от наземного варианта – будет построена подземная парковка на 72 машино-места. Решение принято с целью соблюдения норм градостроительного проектирования.

Также отмечено, что подрядные организации для проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций в соответствии с дорожной картой строительство 3-й блок-секции завершат в сентябрь текущего года.

По словам Андрея Федорова, завершён расчёт стоимости строительства всего объекта, вместе с подземной парковкой – это порядка 320 млн рублей. Продолжается совместная со Сбербанком работа по возобновлению проектного финансирования, дата которого в дорожной карте обозначена как конец августа текущего года. Срок ввода в эксплуатацию всего объекта – сентябрь 2022 года.

