Барнаульская пенсионерка отдала мошенникам деньги на ремонт и взяла для них кредит

Всего женщина перевела аферистам 513 тысяч рублей.

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63-летняя жительница Барнаула в полиции рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Чтобы предотвратить эту операцию, собеседник рекомендовал женщине обновить счёт, снять все деньги и перекинуть их на другие реквизиты.

Потерпевшая, у которой на кредитной карте находилось 488 тысяч рублей на ремонт в квартире, не усомнилась в словах незнакомца и перевела несколькими операциями 435 тысяч рублей. Также по указанию неизвестного пенсионерка взяла кредит в нескольких банках на общую сумму 78 тысяч рублей и положила их на специальный счёт. После этого звонки прекратились. Потерпевшая, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В ГУ МВД России по Алтайскому краю призывают граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам, которые представляются представителями различных организаций, и не переводить никому деньги, а также не сообщать личные данные, реквизиты банковского счёта или номера банковских карт.