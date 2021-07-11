Четверть века братья Соколовские одновременно трудились в Алтайском горном округе

Во глубину Сибирских руд… В Барнаул из Санкт-Петербурга в прошлые века по собственной воле, а не в ссылку, ехали лучшие специалисты горного дела. Среди них было немало династий, представителей славных фамилий, в том числе и братья Соколовские.

Старший и младший

На этой неделе, 6 июля, отмечалось 300-летие освоения Кузбасса. В связи с этим вспоминался и алтайский горный инженер капитан Соколовский, который в 1834 году составил первое описание Кемеровского угольного месторождения, а чуть позже сопровождал в экспедиции по тем местам профессора геологии Московского университета Григория Щуровского. До сих пор в некоторых источниках эти события связывают с именем известного начальника Колывано-Воскресенских заводов Луки Александровича, тогда как речь идет о Соколовском 2-м (именно так он значился в некоторых документах тех времен) – Наркизе Александровиче. Долгое время младший брат находился в тени старшего. Но благодаря исследованиям барнаульского историка Алексея Ведерникова и его кузбасского коллеги Игоря Ускова удалось все разложить по полочкам и воздать должное каждому из братьев Соколовских. Хотя, надо признать, общего в их биографии было немало.

Лука и Наркиз родились в семье Новгородского дворянина, коллежского асессора Александра Соколовского. Лука Александрович появился на свет в 1808 году, а Наркиз – тремя годами позже, в 1811 году, и нынче, соответственно, исполняется 210 лет со дня его рождения. Оба, согласно списку выпускников Санкт-Петербургского горного института, окончили это учебное заведение, в ту пору называвшееся Горным Кадетским корпусом. Оба за успехи в учебе награждались Большой и Малой золотыми и серебряными медалями, а также книгами. По окончании ГКК оба были определены на Алтайские заводы – первый в 1827, второй в 1831 году.

Лука и Наркиз Соколовские за годы работы на Алтае были удостоены высоких наград, среди которых ордена Св. Анны, Св. Станислава, Св. Владимира разных степеней.

Первый

Прибыв на Алтай, Лука Александрович находился на Барнаульском заводе при выплавке серебра в лаборатории, учительствовал в барнаульском горном училище, заведовал музеем. А после стажировки по горному делу за границей занялся опытами по усовершенствованию плавильных производств, в чем весьма преуспел. И вскоре получил назначение – управляющим Барнаульской главной лабораторией, а спустя три года стал управляющим Барнаульским сереброплавильным заводом и инспектором учебной части по Алтайскому округу. В 1843 году он – горный начальник Алтайских заводов и Колыванской шлифовальной фабрики.

Лука Соколовский.

Как сказали бы сегодня, Лука Соколовский был новатором в своей отрасли, занимался внедрением в сереброплавильное производство технологий амальгамации (замены плавки руд извлечением серебра из них с помощью ртути) и плавки руд в малых извлекательных горнах, изучением рудной и производственной базы горного округа. Своим наработанным опытом он охотно делился с другими не только на собственном производстве, но и публикуя научные статьи в «Горном журнале».

В 1853 году Лука Александрович возвращается в столицу, где приступает к подготовке новой плеяды специалистов для горного дела в Институте корпуса горных инженеров. В дальнейшем работал в Кабинете Его Императорского Величества. Известно, что Соколовский 1-й выступал покровителем алтайских горных инженеров, являясь на протяжении нескольких лет членом комиссии по выработке условий отмены принудительного труда в горно-металлургической промышленности.

А еще он был достойным семьянином, отцом четверых детей. Старший сын Александр Лукич сумел пополнить богатую минералогическую коллекцию, которую отец собрал в годы работы на Алтае, ныне бывшая коллекция Соколовских находится в музее Вернадского. Сам же Александр выбрал для себя иной путь, мы знаем его как переводчика прозы Гофмана, стихов Байрона и пьес Уильяма Шекспира. Стараясь быть более точным к первоисточнику, он предпочитал прозаический перевод стихотворному. За восьмитомное издание «Шекспир в переводе и пояснениях А.Л. Соколовского» получил Пушкинскую премию.

Второй

Из формулярного списка Наркиза Александровича за 1848 год, который хранится в фондах Алтайского краевого архива, следует: «полковник Наркиз Александров сын Соколовский 2-й , 46 лет, холост, православного вероисповедания… На службу поступил по окончании Горного кадетского корпуса».

По прибытии в Алтайский горный округ Наркиз Соколовский был определен приставом сначала Локтевского рудника, а спустя три года – Локтевского серебро- и медеплавильного завода. Дважды командировался на разведку золота по рекам Осиповой и Тайдону, и в полевой сезон 1836 года открыл золотоносную россыпь.

В ту осень его назначили управляющим Барнаульским окружным училищем. За десятилетие нахождения в данной должности Наркиз Александрович проявил усердие в службе и обеспечил порядок во вверенном ему учреждении. Его определяют на различные дополнительные должности – инспектором учебной части, правителем дел Горного совета, командируют в Санкт-Петербург для препровождения караванов с серебром. Много ездит с изыскательными целями по Сибири. Постоянно привлекался к различным государевым заданиям, за что получал награды. Например, за обстоятельный отчет по осмотру рудников, принадлежащих Питкарандской компании, великой княжной Марией Николаевной пожалован бриллиантовым перстнем. Соколовский 2-й последовательно продвигается и по чинам: штабс-капитан, капитан, майор, подполковник…

В апреле 1846 года он был определен управляющим Сузунским заводом и тамошним монетным двором. В этом чине полковник Соколовский упоминается в книге сибирского писателя Игоря Соколова «Сузунская миллионщина».

Доводилось Наркизу исполнять обязанности горного начальника Алтайских заводов, быть советником 5-го отделения при Алтайском горном правлении по делам частных золотых промыслов. В 1859 году он был переведен управляющим Чертежного горного департамента.

Что касается открытия Кузбасса, то именно статья Наркиза Соколовского о месторождении каменного угля в «Горном журнале» привлекла внимание столичных геологов. Из Петербурга на Алтай в 1842 году выехал чиновник по особым поручениям при штабе корпуса горных инженеров Петр Чихачёв, который собственно и дал региону название – Кузнецкий угольный бассейн. За ним последовали и другие.