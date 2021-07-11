Эксперт рассказал, как жителю Барнаула стать конкурентоспособным на рынке труда

Ещё не так давно диплом вуза давал весомые конкурентные преимущества при устройстве на работу, сегодня даже красный диплом не гарантирует занятость выпускнику.

Как сообщает Росстат, среди выпускников вузов 2016–2018 годов не работают по специальности 31%, а среди выпускников колледжей и профучилищ — 43% и 50%.

О том, чем же заинтересовать работодателя и как получить дополнительные конкурентные преимущества при устройстве на работу, рассказал заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Ян Меженин.

По мнению эксперта, существует семь наиболее важных пунктов.

1. Знание специфических программ и умение работать с ними

Ваша задача освоить хотя бы некоторые из специальных программ на высоком уровне. В век компьютерных технологий такие программы есть практически у каждой гуманитарной специальности, не говоря уже о точных науках: «1С» у экономистов, правовые базы данных у юристов, программы графической обработки у дизайнеров, ГИС-технологии у географов, программы статистической обработки данных у математиков, социологов, психологов и многих других.

2. Дополнительное профессиональное образование

Позаботьтесь о получении дополнительного профессионального образования в сфере вашей специальности. Это могут быть, например, курсы повышения квалификации. Работодатель ценит сотрудников, стремящихся профессионально развиваться и брать максимум из ситуации.

3. Прохождение тренингов

Наличие сертификатов о прохождении тренингов, связанных с профессиональной деятельностью, а также формированием личной эффективности и работоспособности покажет, что кандидат не собирается останавливаться на достигнутом и постоянно самосовершенствуется.

4. Наличие наград

Чтобы вас можно было характеризовать как упорного и профессионально настроенного человека, не боящегося конкуренции, позаботьтесь о наличии дипломов, грамот и прочих наград, в том числе спортивных. Спорт говорит о привычке упорно работать, а высокие достижения указывают на целеустремленность и ориентацию на результат.

5. Исследования в отрасли

Конкурентным преимуществом может быть даже тема выпускной работы, которая должна максимально соответствовать требованиям должности, на которую вы претендуете. А также наличие научных публикаций по темам, смежным с деятельностью организации, в которую вы планируете устроиться.

6. Умение решать задачи

Работодатель высоко оценит знания новых способов и методов решения практических задач. Вам нужно продемонстрировать эти навыки на собеседовании.

7. Искреннее желание работать

Продемонстрируйте огромное желание работать на этой должности. Покажите желание учиться и самозабвенно работать, и шансы, что выберут именно вас, увеличатся.

А самое главное, непрерывное обучение и самосовершенствование — это основной способ подняться на ступень выше своих конкурентов и стать профессионалом.