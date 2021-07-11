Как зовут почтальона Печкина? Рассказываем интересные факты о российской почте

11 июля отмечается День российской почты. В городе Барнауле работает 71 почтовое отделение. Встретив сегодня вашего почтальона на своём пути, обязательно поздравьте его с профессиональным праздником.

Фото: m.habr.com

В России День почты справляется во второе воскресенье июля. В 2021 году проходит на официальном уровне 28 раз.

В честь этого профессионального праздника «Вечерний Барнаул» собрал самые интересные факты о почтовой связи.

1. Первые почтовые ящики для сбора писем появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году, они были установлены в молочных лавках и кондитерских. Железнодорожным транспортом почту впервые отправили в 1837 году — из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии её стали перевозиться в специализированных почтовых вагонах и в специально оборудованных каютах пароходов. Изменились способы оплаты пересылки посылок и писем.

2. Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,5 миллиарда писем и около 140 миллионов посылок, а также более одного миллиарда экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объём транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, платежи и переводы), составляет 3,5 триллиона рублей в год.

3. За 2020 год «Почта России» доставила из российских интернет-магазинов 108 млн посылок.

Фото: pp.vk.me

4. До почтовых отделений «Почта России» в прошлом году доставила 18,5 млн посылок, на 42% больше, чем годом ранее.

5. Популярного мультипликационного почтальона Печкина зовут Игорь Иванович. Он работает в почтовом отделении Простоквашино.

6. Этот персонаж стал настолько популярен, что ему в Московской области установлен бронзовый памятник.

7. Первая почтовая марка была выпущена в России в 1857 году, а почтовые карточки введены в обращение в 1872 году.

8. В 1874 году Россия стала одним из основателей Всемирного почтового союза.

9. Раньше термин «почта» употреблялся только в отношении, так называемой «немецкой (иностранной) почты». Внутреннюю почтовую систему называли «ямская гоньба», предполагается, что своё название она получила от татарского слова «ям» – «дорога». В России же «ямами» стали называть постоялые дворы для гонцов. Ну, а от татарского слова «ям-чи» – «проводник» – произошло название должность «ямщик». И изначально «ямщиками» называли смотрителей «ямов», а потом это слово перешло на самих гонцов.

10. С образованием в 1872 году единого Почтового Департамента, слово «ямщик» постепенно вышло из оборота. Людей, доставляющих почту поначалу стали называть «почтарями» (от польского «pocztarz»), а затем «почтальонами» (от итальянского «postiglione»).

11. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги, или «дела», чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда произошло выражение «дело в шляпе».

12. Во время Великой Отечественной войны главной задачей почты стало обеспечения бесперебойной связи между фронтом и тылом. Кстати, тогда же, из-за нехватки конвертов и открыток, родился знаменитый «солдатский треугольник». Ежемесячно в действующую армию доставлялось до 70 миллионов писем, причем всеми возможными способами — самолетами, автомобилями, пароходами, мотоциклами.

13. В последние годы, в связи со стремительным развитием интернет-общения, доля почтовых отправлений неуклонно снижается. Это касается, прежде всего, личной переписки. Так, на территории России 70% всей корреспонденции – это деловая переписка, и только 30% – личная.

14. Больше всего писем в мире получает Папа Римский. Ежедневно ему доставляют несколько тысяч служебных и личных писем.

15. В Санкт-Петербургском музее связи имени Попова хранится огромная коллекция открыток с марками со всех уголков мира.

16. Самое длинное письмо, отправленное частному лицу, содержит 1402344 слова. Его написал англичанин Элан Форман своей супруге. Над этим любовным посланием он трудился около 2 лет.

17. В период развития ракетостроения разрабатывались проекты по использованию ракет в целях доставки почты. В 30-х годах прошлого века такие программы были запущены в Германии, Великобритании и Индии. В Конце прошлого века российские военные доставляли почту при помощи ракет на сушу. Однако такая технология не приобрела массового распространения из-за её дороговизны.

18. Самое старое почтовое отделение находится в Шотландии, в городе Санкьер, которое работает с 1712 года.

19. Коллекционирование марок считается одним из самых захватывающих хобби. Увлеченные люди регулярно встречаются, обсуждают последние находки, совершают обмены и всевозможными способами отыскивают путь для пополнения своей коллекции. Такое занятие хоть и кажется простым и бесполезным, но может стать в перспективе значительным капиталовложением, ведь цены на редкие марки растут с каждым годом.

20. В большинстве случаев высокая стоимость старой марки, так желаемой филателистами, вызвана браком, допущенным при её печати.

21. Самая дорогая почтовая марка называется «Святой Грааль». Сложно представить, но её стоимость составляет 2,97 миллиона долларов.

Почтовая марка «Святой Грааль»

Фото: pressa.tv

Это почтовая марка номиналом в 1 цент с изображением первого почтмейстера Бенджамина Франклина, изготовленная в 1868 году. Сегодня установлено, что в мире существует лишь два экземпляра этой марки. Первый находится в публичной библиотеке Нью-Йорка, а второй принадлежит известному американскому коллекционеру Биллу Гроссу, который обменял на него кварт блок «Перевернутая Дженни», стоимостью 2,97 миллиона долларов.

22. Негашеные марки чаще стоят дороже гашеных, за исключением двух случаев: если на гашеной марке стоит памятный штамп и если отметка поставлена в первый день обращения.

23. За день водители «Почты России» проезжают больше 50 тысяч километров.

24. Первые бумажные почтовые конверты были выпущены в Англии в 1820 году. До появления почтовых конвертов сам лист, на одной стороне которого содержался текст письма, складывался подобно конверту текстом внутрь и опечатывался.

25. Существует специальное гашение, сокращённо спецгашение, — почтовое гашение, организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты. Конверты первого дня – это конверты, которые в день производства сразу «гасят», то есть ставят штамп на марку или блок марок. Такой новенький конверт продают, прежде всего в коллекционных целях.

26. В Барнауле 19 мая 2021 года на главпочтамте спецгашением зафиксировали историческое для Алтайского края событие.

Специально ко II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Почта России» выпустила 100 000 эксклюзивных конвертов с логотипом турнира. Особую ценность им придала процедура спецгашения с помощью специально изготовленного художественного штемпеля.

27. Кстати, настоящий Печкин на «Почте России» действительно работает! Он живёт в Новосибирской области. Правда, трудится не почтальоном, а оператором.

Редакция «Вечернего Барнаула» поздравляет Печкина и всех работников российской почты с профессиональным праздником и желает счастья, здоровья, терпения и благополучия!