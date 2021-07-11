Любопытный медведь уничтожил фотоловушку в алтайском нацпарке

Сотрудники Сайлюгемского национального парка говорят, что на его счету уже третья сломанная камера.

«Третью мишка пощадил — сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Чем камера и занималась длительное время», — сообщили в нацпарке.

Камеры регистрации ученые проверяют примерно раз в два месяца, в зависимости от доступности месторасположения. Добравшись до каждой из них, надеются увидеть новые кадры снежных барсов. Просмотр данных карт превратился в детектив. Расследование показало, что последним, кого зафиксировал регистратор, был сайлюгемский медведь.