Любопытный медведь уничтожил фотоловушку в алтайском нацпарке

Сотрудники Сайлюгемского национального парка говорят, что на его счету уже третья сломанная камера.
«Третью мишка пощадил — сорвал с камня, погрыз, но оставил снимать небесные пейзажи. Чем камера и занималась длительное время», — сообщили в нацпарке.
Камеры регистрации ученые проверяют примерно раз в два месяца, в зависимости от доступности месторасположения. Добравшись до каждой из них, надеются увидеть новые кадры снежных барсов. Просмотр данных карт превратился в детектив. Расследование показало, что последним, кого зафиксировал регистратор, был сайлюгемский медведь.
«По любопытству медведи уступают лишь росомахам, у тех вообще маниакальный интерес к имуществу парка. Ждем, когда косолапые уйдут в спячку. И прощаем нанесенный ущерб, потому что преступник — редкий, сайлюгемский», — поделились сотрудники в Instagram национального парка.