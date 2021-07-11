Молодые учёные АлтГУ из грибов разрабатывают лекарство для пчёл

Резиденты студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ разрабатывают сразу нескольких перспективных проектов, которые основаны на использовании съедобных грибов. Одна из студенческих команд во главе с доцентом кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ, Денисом Минаковым работает над использованием нескольких видов съедобных грибов в апикологии, то есть для защиты медоносных пчел от различного рода заболеваний.
В лаборатории выращивают опенок весенний и шиитаке. Из грибов молодые ученые получают полисахариды, которые затем используют для разработки лекарственных препаратов для пчел.
Лидер команды проекта Денис Минаков рассказывает:
– Прежде чем начать заниматься этой темой, мы проконсультировались с пчеловодами и со специалистами аграрного университета, побывали на нескольких крупных пасеках. И оказалось, что сейчас во всем мире массовая гибель пчел от болезней настолько актуальна, что пчеловоды поддержали идею создания препаратов, которые помогли бы решить эту проблему. В настоящее время они используют в основном химические средства защиты, а при этом происходит снижение качества меда. Соответственно, этот мед они потом не могут реализовать: например, один из предпринимателей сказал нам, что занимается поставкой меда за рубеж, в том числе в Китай, и что его мед не соответствует некоторым показателям качества. Получается, производители страдают не только из-за болезней пчел, но и из-за лечения пчел химическими средствами. Поэтому нужны биологические препараты.
В лаборатории АлтГУ выращиванием грибов и разработками на их основе занимаются не первый год. В биореакторе их можно выращивать практически неограниченно: не нужны поля, теплицы, большие площади, только стерильные условия и подходящее оборудование. Это экологично и экономически выгодно.
Те грибы, которые культивируют барнаульские исследователи, за рубежом используются для лечения заболеваний человека, из них создаются противоопухолевые препараты. Зная об иммуностимулирующих свойствах грибов, в АлтГУ решили попробовать выделяемые вещества на пчелах.
– Препараты можно использовать как подкормку: например, добавлять их в небольшой концентрации в сахарный сироп. Предполагается, что прием препарата внутрь будет действовать и как лекарство, и как иммуномодулятор для профилактики заболеваний, – говорит лидер команды ученых. – Другой способ – это обработка пульверизатором. Например, возбудителем варроатоза являются клещи, которые сидят на пчелах, и чтобы от них избавиться, нужно опрыскивать. В обоих случаях вещества выделены из грибов, но они разные. Мы выделяем комплекс веществ, а потом делим его на отдельные вещества и их уже применяем опрыскиванием либо внутрь.
– Самые распространенные заболевания у пчел – это варроатоз, вызываемый клещами, и аскосфероз – инфекционное заболевание, вызванное патогенными грибами, – сообщает Денис Минаков. – Существуют и другие, но реже распространены в Алтайском крае. Это, например, нозематоз, американский гнилец. Кроме того, в литературе описывают около 17 вирусных заболеваний, но о них пока информации недостаточно, и методов борьбы с ними пока не существует. Так как вещества, получаемые из грибов, обладают противовирусными свойствами, мы надеемся, что наши препараты помогут бороться и с вирусными заболеваниями у пчел.
В настоящее время эти препараты находятся на стадии разработки, опытные образцы проверяются в лабораторных условиях, а вот с кормлением пчел в этом году ученые опоздали: так как созданием препаратов они занимаются лишь с начала этого года, то до начала сезона цветения опробовать препарат не вышло.
– Сейчас пчелы активно нарабатывают мед, и все необходимые для здоровья вещества, фитогормоны они получают естественным путем, поэтому смысла обрабатывать их нет. Если мы сейчас начнем исследовать разработанные нами препараты, то не сможем понять, насколько они эффективны, – поясняет барнаульский ученый. – Мы договорились со специалистами из аграрного университета на проведение исследований в конце августа, затем в сентябре-октябре и следующей весной. После всех испытаний дождемся экспертного заключения и будем дальше продвигать наш препарат.
У разработчиков уже есть договоренности касательно испытаний и реализации препарата: алтайские пасечники готовы предоставить несколько пчелосемей, чтобы опробовать на них новинку. Понятно, что не каждый пчеловод готов использовать новые препараты на всей пасеке и рисковать своим заработком. Однако для научной работы они предлагают даже предоставить пчелосемьи, уже зараженные каким-то заболеванием – для более наглядного анализа.
Студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ планирует расширить работу команды Дениса Минакова, подключив к ней молодых исследователей под руководством студента 2-го курса ИХиХФТ Влада Дыбалева. Последние реализуют проект в области биоразлагаемых материалов, занимаясь разработкой большого спектра инновационной продукции, от одноразовой посуды до упаковки для промышленных грузов. Из мицелия грибов они планируют выделять полисахаридный комплекс, который будет использован для разлагаемого биоматериала.