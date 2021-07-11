Молодые учёные АлтГУ из грибов разрабатывают лекарство для пчёл

Резиденты студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ разрабатывают сразу нескольких перспективных проектов, которые основаны на использовании съедобных грибов. Одна из студенческих команд во главе с доцентом кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ, Денисом Минаковым работает над использованием нескольких видов съедобных грибов в апикологии, то есть для защиты медоносных пчел от различного рода заболеваний.

Фото: Ярослав Махначёв

Пчелиный иммунитет

В лаборатории выращивают опенок весенний и шиитаке. Из грибов молодые ученые получают полисахариды, которые затем используют для разработки лекарственных препаратов для пчел.

Лидер команды проекта Денис Минаков рассказывает:

– Прежде чем начать заниматься этой темой, мы проконсультировались с пчеловодами и со специалистами аграрного университета, побывали на нескольких крупных пасеках. И оказалось, что сейчас во всем мире массовая гибель пчел от болезней настолько актуальна, что пчеловоды поддержали идею создания препаратов, которые помогли бы решить эту проблему. В настоящее время они используют в основном химические средства защиты, а при этом происходит снижение качества меда. Соответственно, этот мед они потом не могут реализовать: например, один из предпринимателей сказал нам, что занимается поставкой меда за рубеж, в том числе в Китай, и что его мед не соответствует некоторым показателям качества. Получается, производители страдают не только из-за болезней пчел, но и из-за лечения пчел химическими средствами. Поэтому нужны биологические препараты.

В лаборатории АлтГУ выращиванием грибов и разработками на их основе занимаются не первый год. В биореакторе их можно выращивать практически неограниченно: не нужны поля, теплицы, большие площади, только стерильные условия и подходящее оборудование. Это экологично и экономически выгодно.

Фото из архива Дениса Минакова

Те грибы, которые культивируют барнаульские исследователи, за рубежом используются для лечения заболеваний человека, из них создаются противоопухолевые препараты. Зная об иммуностимулирующих свойствах грибов, в АлтГУ решили попробовать выделяемые вещества на пчелах.

– Препараты можно использовать как подкормку: например, добавлять их в небольшой концентрации в сахарный сироп. Предполагается, что прием препарата внутрь будет действовать и как лекарство, и как иммуномодулятор для профилактики заболеваний, – говорит лидер команды ученых. – Другой способ – это обработка пульверизатором. Например, возбудителем варроатоза являются клещи, которые сидят на пчелах, и чтобы от них избавиться, нужно опрыскивать. В обоих случаях вещества выделены из грибов, но они разные. Мы выделяем комплекс веществ, а потом делим его на отдельные вещества и их уже применяем опрыскиванием либо внутрь.

Впереди – испытания

– Самые распространенные заболевания у пчел – это варроатоз, вызываемый клещами, и аскосфероз – инфекционное заболевание, вызванное патогенными грибами, – сообщает Денис Минаков. – Существуют и другие, но реже распространены в Алтайском крае. Это, например, нозематоз, американский гнилец. Кроме того, в литературе описывают около 17 вирусных заболеваний, но о них пока информации недостаточно, и методов борьбы с ними пока не существует. Так как вещества, получаемые из грибов, обладают противовирусными свойствами, мы надеемся, что наши препараты помогут бороться и с вирусными заболеваниями у пчел.

Фото из архива Дениса Минакова

В настоящее время эти препараты находятся на стадии разработки, опытные образцы проверяются в лабораторных условиях, а вот с кормлением пчел в этом году ученые опоздали: так как созданием препаратов они занимаются лишь с начала этого года, то до начала сезона цветения опробовать препарат не вышло.

– Сейчас пчелы активно нарабатывают мед, и все необходимые для здоровья вещества, фитогормоны они получают естественным путем, поэтому смысла обрабатывать их нет. Если мы сейчас начнем исследовать разработанные нами препараты, то не сможем понять, насколько они эффективны, – поясняет барнаульский ученый. – Мы договорились со специалистами из аграрного университета на проведение исследований в конце августа, затем в сентябре-октябре и следующей весной. После всех испытаний дождемся экспертного заключения и будем дальше продвигать наш препарат.

У разработчиков уже есть договоренности касательно испытаний и реализации препарата: алтайские пасечники готовы предоставить несколько пчелосемей, чтобы опробовать на них новинку. Понятно, что не каждый пчеловод готов использовать новые препараты на всей пасеке и рисковать своим заработком. Однако для научной работы они предлагают даже предоставить пчелосемьи, уже зараженные каким-то заболеванием – для более наглядного анализа.