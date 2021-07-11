Не дайте обмануть себя мошенникам: лжсотрудники банков выманивают деньги у барнаульцев

Алтайские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новосибирской области, которые под предлогом выдачи кредитов обманули нескольких россиян и похитили у них деньги.

Коллаж: Александр Ермолович

Криминальный кол-центр

Семеро молодых людей арендовали офисное помещение и развернули там свой кол-центр. Криминальные предприниматели подыскивали и покупали в Интернете информацию о тех людях, которые подавали заявки на различных сайтах на получение кредита. Есть ресурсы, на которых продаются базы данных с такими сведениями, вплоть до полного имени, номера телефона, региона, где живет потенциальный заемщик.

Завладев личными данными, мошенники звонили намеченной жертве, представлялись сотрудниками банка и предлагали оформить кредит: дистанционно либо лично в Москве. Естественно, соискатель говорил, что в Москву приехать не может, и выбирал дистанционный вариант. Тогда его просили оплатить комиссию за перевод денег из Москвы в регион, а потом еще и страховку. Если клиент соглашался, то обман продолжался: обещали прислать курьера с документами, но тоже за деньги.

И такое выкачивание денег могло продолжаться целую неделю, пока потерпевший наконец не понимал, что его обманывают, и кредит он не получит. Доходило до абсурда. Некоторые из обманутых по сути выплачивали мошенникам 50 процентов той суммы, которую хотели взять в кредит. Мошенники напирали на то, что все равно все деньги вернутся вместе с кредитом.

География деятельности аферистов была широка. Среди обманутых ими людей были жители Свердловской, Оренбургской, Саратовской областей, а также Алтайского края. Не предприниматели, самые обычные люди в возрасте от 25 до 50 лет, которым срочно понадобились деньги на личные нужды. Например, пострадавший житель Алтайского края хотел погасить кредит и для этих целей решил взять другой кредит под более низкий процент.

Именно алтайские сотрудники сумели разоблачить аферистов. К счастью, один из пострадавших догадался записать разговор с мошенниками, что помогло выйти на их след. В Новосибирск выехала следственная группа из Алтайского края. При поддержке ОМОНа вскрыли дверь в офис, где располагались мошенники, и задержали их. Во время обыска из офиса обвиняемых изъяли сотовые телефоны, сим-карты, компьютерную технику, деньги и документы. Уголовное дело по статье «мошенничество» передали в Туринский районный суд Свердловской области.

Фальшивый номер

Еще один способ, благодаря которому у вас могут выведать персональные данные. Гражданину звонят сотрудники некоего кол-центра и предлагают пройти на сайт, чтобы взять кредит независимо от кредитной истории. На сайте гражданину предлагают оставить заявку с полными анкетными данными, копией паспорта, указанием места работы, номером счета, телефона. При заполнении анкеты мошенники получают доступ к вашим данным.

В данном случае «банкиры» звонили людям, личные данные которых им уже были известны. Но так бывает не всегда. Часто мошенники обзванивают людей наугад. Тогда они с первых минут разговора, например, под видом помощи в решении проблем со счетами стараются выведать у человека как можно больше информации о его имени, фамилии, номерах счетов и карт. И когда клиент, обеспокоенный судьбой своего вклада, сообщает эту информацию, с его счета очень быстро снимают все деньги или, что еще хуже, оформляют на его имя кредит. В результате гражданин остается должен банку сумму, которая порой может доходить до нескольких миллионов рублей.

Разумеется, схожих мошеннических схем действует много. По словам Светланы Ляпуновой, зачастую злоумышленники используют софт для подмены номера, с которого поступает звонок. Таким образом, у намеченной жертвы высвечивается реальный телефон горячей линии банка или дежурной части полиции. Пользуясь этим, мошенники выдают себя за службу поддержки банка, говорят, что происходит попытка снять деньги с вашего счета и предлагают для спасения перевести их на резервный счет. Другие мошенники выдают себя за сотрудников полиции и тоже сообщают о подозрительной активности на вашем счете.

Тут нужно понимать, что если на телефоне высвечивается номер банка или полиции, а звонящий заводит речь о кредитах, вкладах, то вам звонят мошенники, и высветившийся номер ненастоящий. Не реагируйте на просьбы звонящего, просто положите трубку и сделайте ответный звонок по этому номеру. Ответный звонок позволит попасть на реальный номер полиции или банка. Там вам объяснят, что такого звонка от них не поступало.

Не доверяй – проверяй

Как отличить реальное предложение банка от мошеннической схемы, рассказывает начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова:

– Насторожить должно то, что просят ваши деньги за получение кредита. Банки такого в принципе не практикуют.

– Ни в коем случае никогда не называйте свои персональные данные: номер счета, карты, паспортные данные, пароли, пришедшие вам в СМС-сообщениях.

– Также лучше сразу перепроверить информацию, что это за банкиры, перезвонить в Центробанк, узнать, существует ли в принципе такой банк. Такого рода мошенники пользуются тем, что какой-то мелкий банк лишился лицензии, и представляются его сотрудниками, пока информация о закрытии не появилась в Интернете.

– Задайте уточняющие вопросы, например, поинтересуйтесь номером лицензии банка.

– Можете просто положить трубку, а потом найти в Интернете контактные данные этого банка, перезвонить и поинтересоваться, звонили оттуда или нет. – Обратите внимание на стиль разговора позвонивших вам людей. Они будто произносят заученную речь по бумажке. Настоящие работники банка не будут так настойчиво просить у вас деньги.