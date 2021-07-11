Некоторым барнаульцам на четыре дня отключат горячую воду

В контуре Барнаульской ТЭЦ-3 будут устранять оставшиеся после опрессовки повреждения на теплосетях и делать ремонт на самой станции.

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В связи с этим с 12 по 15 июля 2021 года жителям Барнаула отключать горячую воду.

В СГК сообщили, что ресурс в этот период отключат всем потребителям станции. Это 379 тысяч жителей. Но на некоторых участках тепловых сетей все повреждения устранили и есть возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2.

Так почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной. Это треть потребителей контура.