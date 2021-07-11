Последний шанс крапивы: народные приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля — Крапивное заговенье. В этот день варили последние щи из молодой крапивы.

Крапива, фото: pixabay.com

Традиции и обычаи дня

В деревнях последний раз варили щи из крапивы, потому что после этого дня растение теряет свою целебную силу, да и вкус у блюда уже будет не тот. Оттого и прозвали этот день Крапивное заговенье.

По народному представлению, вытканный перед Петровками крапивный холст или выплетенное крапивное полотенце помогают от болей в пояснице. Крапиву предпочитали рвать и плести голыми руками. Верили, что после этого руки по ночам не будут болеть и стихнут боли в суставах, ведь жгучая крапива молодит и чистит кровь.

Крапиву использовали не только в лечебных целях, но и считали отличным оберегом от происков нечистой силы. Её клали на чердаки, подоконники и пороги, вешали в местах, где держали скотину. Согласно поверью, если сжечь на углях, оставшихся в печи, семена крапивы и пустить дым по дому, то можно очиститься от порчи и сглаза. Кроме того, пол в доме подметали веником из крапивы, чтобы вымести из жилища всё дурное.

Крапива, фото: pixabay.com

Крапивное заговенье — канун Петрова дня. В этот день на Руси селяне всех возрастов собирались на пригорки, жгли костры и в ожидании солнца всю ночь проводили в играх и плясках. Молодёжь водила хороводы, пела песни.

Верили, что тот, кто найдёт в ночь на 12 июля цветущий Петров крест и вырвет растение с корнем, сможет избавиться от любой напасти. Кроме того, корень этот приведёт к спрятанному разбойниками кладу и поможет его из земли достать!

Фото: otzvip.ru

Запреты дня

В этот день нельзя:

стричь маленьких детей;

играть свадьбу (ещё два раза пойдёте под венец);

делать операцию (в противном случае её придётся повторить);

брать мёд, потому что он забродит;

отдавать долг (погубите свою удачу);

спать днём (будет болеть голова).

Также подмечали, что кто 11 июля заболеет, тот будет болеть одиннадцать дней. На Крапивное заговенье соловей поёт последний день. Огородники с этой даты начинали копать молодой картофель.

Приметы и поверья