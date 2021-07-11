«Встречная полоса безопасной не бывает»: госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД при обгоне

Выезд на встречную полосу при совершении обгона — опасный и рискованный манёвр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение Правил является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди.

Фото: canva.com

Наглядными примерами нарушения водителями правил обгона и превышения установленной скорости движения стали серьёзные аварии, произошедшие на дорогах Алтайского края на прошлой неделе.

29.06.2021 в Шелаболихинском районе водитель 1958 года рождения, управляющий автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны города Камень-на-Оби в направлении Барнаула, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо» под управлением водителя 1945 года рождения, после чего столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1978 года рождения, двигавшимся в попутном направлении, и автомобилем «Тойота Ленд Крузер» под управлением водителя 1988 года рождения, шедшим навстречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» получили телесные повреждения, госпитализированы.

В этот же день через несколько часов произошло аналогичное дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Фит», не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение с автомобилем «Лада-217130» под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате водитель автомобиля «Лада» и его пассажиры, мальчик 2007 года рождения и женщина 1952 года рождения, погибли на месте. Ещё один несовершеннолетний пассажир, мальчик 2005 года рождения, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Хонда Фит» от полученных в результате ДТП травм скончался в медицинском учреждении», привела примеры пресс-служба Управления МВД России по городу Барнаулу.

Основными причинами данных аварий стали выезд на встречную полосу в нарушение ПДД РФ, превышение водителями установленной скорости движения, а также ошибочно оценённое расстояние до встречного автомобиля, необходимое для совершения обгона попутного транспорта.

За пределами города скорость транспортных средств значительно возрастает, что создаёт определённый риск для безопасности других участников дорожного движения. Нередко водители не обращают внимания на требования дорожных знаков снизить скорость и воздержаться от выполнения опасных манёвров. Игнорирование определённых ограничений и нарушение правил нередко приводят к потере контроля над управлением транспортного средства и возникновению ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

«Уважаемые водители! Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция Алтайского края обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения.

Помните, что рискованный обгон — это манёвр, который может стоить жизни вам и окружающим вас людям», — обратились к автовладельцам представители ведомства.