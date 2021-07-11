Всю кровь выпили: рассказываем, кто летом кусает барнаульцев

Чаще всего барнаульцы страдают от укусов комаров и мошек. В местах отдыха не исключена встреча со слепнями, клещами и змеями. Чего ждать от ближайших летних недель и как избежать серьезных осложнений после укусов?

Фото: Ярослав Махначёв

Укусили? Намажь

– В Барнауле комаров и мошек в этом году больше, чем в прошлом и позапрошлом годах, но численность их все же довольно умеренная. Были и более комариные годы, – отмечает доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова. – На пойме Оби вода еще не сошла. На отдельных участках местности, где высокая трава и лужи, и вовсе обитают целые комариные полчища. Но эти явления, скорее, локальные.

Не стоит столь уж однозначно ожидать наступления пика комариной численности на ближайшее время.

– Развитие событий зависит от погодных условий. К примеру, если будет сильный ветер, волнение воды на водоеме, то комары, вылупившиеся из куколок, не смогут подняться. Их смоет водой. Таким образом, комариная численность будет нивелирована погодными катаклизмами. Легкие похолодания также сработают против комаров.

В борьбе с комарами и мошками помогает регулярное скашивание траву на участке. Емкости для полива следует накрыть крышкой, или полиэтиленом. Можно обработать территорию специальным препаратом согласно инструкции. Популярны у садоводов, например, «Цефокс», «Медилис» и «Бриз». Средства для обработки территорий от насекомых можно купить в ФГУП «Краевой центр дезинфекции» (ул. Радищева, 48а) или в магазинах для садоводов. Рекомендуется для увеличения эффективности средства добавить на 10 л раствора 15 мл пихтового масла и два пакетика ванилина. Обработки должно хватить на две-три недели, если сразу после не будет дождя.

Мошек не так уж много в городе, но стоит перебраться поближе к речкам и ручьям – картина меняется в обратную сторону.

– Мошки развиваются в текучей воде. При такой высокой температуре, как сейчас за окном, скорость развития поколений этих кровососов резко увеличивается. Буквально за семь-десять дней они проходят весь путь от яйца до взрослой особи. Поэтому на локальных участках возможно значительное увеличение их численности, – рассказывает Ирина Васильевна.

Радует, что установившаяся жаркая погода ускоряет оборачиваемость поколений и развитие не только у мошек и комаров, но и у их злейших врагов – стрекоз. Они вылетели в этом году достаточно рано и инспектируют воздушное пространство приусадебных и дачных участков, значительно сокращая численность комаров и мошек.

– Если у вас распухла рука от укуса мошки, примите антигистаминный препарат и смажьте ранку раствором воды с содой. В том случае, если за 20 часов появляется отек и покраснение – спешите в травмпункт, где вам снимут отек либо направят к нам, в токсикологический центр, – советует главный токсиколог Барнаула Герман Балаганский.

Чаще пациенты не спешат к врачу, а выжидают двое-трое суток, наращивая негативную симптоматику.

– Происходят серьезные вещи, после которых нам однозначно приходится человека госпитализировать. К простому отеку добавляется инфицирование раны, проблемы усугубляются, вред здоровью наносится немалый, – констатирует эксперт.

Немедленно обращаться за медицинской помощью необходимо при укусах любых насекомых в том случае, если после этого затрудняется дыхание, возникают припухлости в области лица и шеи.

При укусе насекомого обработайте ранку противоаллергическим гелем или кремом, приложите холодный компресс или лед. В сложных случаях примите антигистаминный препарат, можно смочить след от укуса раствором из одной чайной ложки соды на полстакана воды.

Вот гадюка!

Нынешним летом встречаются и змеиные укусы.

– С середины мая по первую неделю июня в поликлиники региона с жалобами на укусы змей обратились семь человек. В их числе и барнаульцы, встретившиеся с пресмыкающимися во время выезда к месту отдыха на природу.

Герман Балаганский рекомендует в том случае, если такая встреча с последствиями произошла недалеко от Барнаула, сразу же спешить в Городской токсикологический центр. Он находится на базе городской больницы № 11.

– Если реакция на яд не проявилась сразу, то серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть позже, и бороться с последствиями будет тяжелее. Сыворотка от яда гадюки эффективна, если ее ввести в первые часы после отравления. Многие люди к нам обращаются на третьи-пятые сутки, потому что поначалу им казалось, что ничего страшного не происходит. А потом проблемы нарастают как снежный ком. В месте укуса идет воспаление, кроме того, начинается нейротоксическая реакция. В качестве первой помощи можно зафиксировать пораженную конечность и принять антигистаминные препараты. А вот накладывать жгут, выдавливать яд или прижигать пораженное место нет смысла. Яд гадюки попадает в кровеносную систему уже через 10 секунд после укуса, – отмечает Герман Германович.

Гадов ползучих можно встретить в травянистых увлажненных местах с прогалинами, куда змеи любят выползать, чтобы погреться на солнышке.

Как отмечает доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Елена Шапетько, самая распространенная из ядовитых хладнокровных – гадюка.

– В нашем регионе много видов гадюк, различающихся по расцветке. Некоторые из них запросто можно спутать с ужом. Есть характерные отличия: у гадюки голова треугольная и есть четкий шейный перехват, но при быстром движении в траве эти различия можно не заметить. Первой на человека гадюка нападать не будет. Если вы увидели ее, то остановитесь и дайте ей уползти, – отмечает Елена Шапетько.