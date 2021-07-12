Барнаульцам напоминают о правилах поведения на водоёмах

Во всех районах города продолжают проводить рейды по соблюдению правил безопасности на водоемах с участием народных дружинников, сотрудников МЧС России по Алтайскому краю и полиции, специалистов по ГОЧС.

Запрещенные для купания места – под особым контролем.

Фото barnaul.org

Особое внимание специалисты сконцентрировали на водных объектах, где купание официально запрещено. В частности, накануне в Ленинском районе проверяющие побывали на озерах близ садоводства «Озёрное», на озере Пионерском в Казённой Заимке и речке Ляпихе. Здесь отдыхающим раздали 60 памяток о правилах поведения на водоемах и провели 36 профилактических бесед.

В Октябрьском районе к участию в рейдах привлекли представителей родительского патруля школы № 56 и стремились выявить в том числе детей, которые находились на береговой линии без присмотра взрослых. За последние две проверки таковых специалисты не выявили.

В МЧС напоминают, что трагедии с детьми, как правило, случаются именно по недосмотру взрослых. Ребенок может утонуть за считаные секунды, поэтому ни в коем случае нельзя допускать рискованные игры или развлечения детей на воде. Параллельно специалисты ведут активную работу по загородным оздоровительным лагерям, объясняют детям правила безопасности на воде, проводят практические занятия, вручают памятки, обновляют информационные стенды.

По словам участников рейда, они нередко сталкиваются с непониманием со стороны отдыхающих – людей возмущает запрет на купание в естественных водоемах за пределами официально открытого пляжа. Им стараются объяснить, что дело в их собственной безопасности – если на воде что-то пойдет не так, этого может никто и не заметить. В официальных же местах купания за ними наблюдают спасатели. Также в несанкционированных местах не гарантировано качество воды и не обследовано дно, что может привести к самым разным последствиям.