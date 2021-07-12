Барнаульские должники-алиментщики благоустраивают город

176 человек выполняли обязательные работы.

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Жители Барнаула, которые имеют долги по алиментам, благоустраивают город. Они будут отбывать административное наказание в виде обязательных работ, чтобы осознать необходимость соблюдения закона.

В пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю сообщили, что указанную категорию должников привлекли судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в связи с неисполнением ими родительских обязанностей в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание детей. Данный вид работ заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ.

Отметим, что за полгода в Барнауле судебные приставы данного отделения взыскали 94,6 млн рублей. 176 неплательщиков алиментов привлекли к обязательным работам на предприятиях и в учреждениях Барнаула для уборки территорий, а также улиц и остановок города от травы и мусора.