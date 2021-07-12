Барнаульские полицейские задержали пермского мошенника

Он обманывал доверчивых людей по схеме «купля-продажа товаров на сайте». Правоохранители установили два факта противоправной деятельности.

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Жителя Перми 1986 года рождения задержали барнаульские правоохранители при силовой поддержке пермских росгвардейцев в ходе служебной командировки.

Установлено, что мужчина с октября по декабрь 2020 года на сайте бесплатных объявлений размещал сообщения о продаже шлифовальных машинок. Потерпевшие связывались со злоумышленником для обсуждения вопросов оплаты и доставки товара. Чтобы якобы подтвердить информацию о продаваемых электроинструментах, мужчина находил на них видеообзоры. После того как потерпевшие переводили деньги на карту продавца, тот прекращал переписку, удалял объявление и не выходил на связь.

С заявлениями о противоправных действиях афериста обратились два обманутых гражданина, один из которых проживает в Барнауле, другой — житель Самарской области. Общая сумма причинённого ущерба составила 25 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», которые соединены в одно производство. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление аналогичных фактов противоправной деятельности подозреваемого, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.