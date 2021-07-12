Барнаульский завод пообещал выплаты сотрудникам, прошедшим вакцинацию

Решение выплатить премиальные сотрудникам шинного завода «Нортек», прошедшим вакцинацию, приняло руководство предприятия. Оно организовало работу мобильного прививочного комплекса на территории завода ещё месяц назад.

Фото: nortec-tyres.ru

– Причем прививку без предварительной записи получили не только работники компании «Нортек», но и сотрудники близлежащих предприятий и организаций. Второй компонент вакцины жителям региона поставили 8 июля также на территории предприятия, – сообщили в Министерстве промышленности и энергетики региона.

К тому же руководство шинного завода приняло решение установить вознаграждение для прошедших вакцинацию сотрудников. Тем, кто получил сертификат с отметкой о двух прививках против коронавируса, выплатят по тысяче рублей. Для этого сотрудники предъявляют оригинал сертификата и предоставляют его копию кадровой службе предприятия.

Между тем, по данным на 11 июля, вакцинацию прошли 396 275 жителей Алтайского края, из них 116 628 человек получили первую прививку, 279 647 человек привиты полностью (получили две прививки), сообщает официальный сайт Алтайского края.



