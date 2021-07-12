Будни красной зоны: интервью с врачом ковидного госпиталя

Пока антимасочники воюют с масками, антипрививочники – с вакциной, в Барнауле быстрыми темпами растет число заразившихся коронавирусом. Заведующая гастроэнтерологическим отделением горбольницы № 5 Олеся Рейдер вот уже более года на передовой борьбы с коронавирусом. В интервью «ВБ» она рассказала о жарких буднях в красной зоне.

Сейчас в реанимации ковидного госпиталя на базе горбольницы № 5 с тотальным поражением легких находятся пациенты от 20 до 90-летнего возраста.

Фото предоставлено Минздравом Алтайского края

Когда не можешь дышать

– Олеся Анатольевна, статистика демонстрирует стремительный рост числа заболевших. Какова ситуация на сегодняшний день в вашем ковидном отделении?

– Количество пациентов значительно увеличилось в сравнении с весной. Порой мест в больнице не хватает. Выписываем одних, принимаем других. Одним словом, работаем с колес. Прогрессирующими шагами мы возвращаемся к ситуации прошлой осени, когда были переполнены стационары и скорая привозила до … заболевших в сутки. В нашем отделении 85 человек. Это пациенты среднетяжелые и тяжелые – у всех пневмония. 15 человек в реанимации, около 35 пациентов нуждается в кислородной поддержке. Возраст разный, в основном от 40 до 60 лет. Есть и 19-летние, и 95-летние. Опасно думать, что молодые переносят ковид легко, что беременным он не страшен. На днях выписали женщину 33 лет. Она поступила к нам с поражением легких 80%, пришлось ее срочно родоразрешать. Слава богу, и мать и ребенка удалось спасти. Но чего это стоило! Она прошла долгий путь к выздоровлению – с апреля по июнь, около трех недель реанимации.

– Как ковид протекает в тяжелых случаях?

– Тяжелые пациенты с поражением легких 40-70% нуждаются в неинвазивной респираторной поддержке. Они находятся не в реанимации, не на искусственной вентиляции легких, через специальные маски им в носовые проходы подается небольшой поток кислорода, что помогает легким заработать. При тотальном поражении легких в 80-90%, когда человек не может самостоятельно дышать, его госпитализируют в реанимационное отделение и подключают к аппарату ИВЛ. Это самая тяжелая часть работы госпиталя. Страшно видеть, как пациент задыхается, малейшее движение причиняет ему боль, вызывает усиление одышки, увеличение потребности в кислороде. Заболевшие подключены к аппаратам, не могут себя обслуживать. И не все находятся без сознания. Случается, на их глазах гибнет сосед по палате. Несмотря на то, что отделение под круглосуточным, ежесекундным наблюдением, и реаниматолог старается скрыть эту ситуацию, это не всегда удается. Можно считать, те, кто вернулся из реанимации, вернулись с того света.

– Как быстро может развиваться поражение легких?

– У каждого индивидуально. У кого-то за один-два дня может наступить поражение легких до 40%, у кого-то за неделю. У одних через неделю проходят симптомы, а у других с восьмого по 14-й день болезнь развивается с новой силой.

– Можно ли предсказать такое тяжелое развитие болезни?

– Сам коронавирус достаточно предсказуем, но вот реакцию человека на него предугадать сложно. Сначала считалось, что по большей части болеют пожилые и люди с сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет или гипертония – вроде бы знаешь, с какой стороны ждать удара. Но позже появились молодые пациенты с тяжелым течением болезни. Под молодыми я подразумеваю возраст до 50 лет. Но у нас же нет сегодня однозначно здоровых людей. По моим наблюдениям, даже небольшой избыток веса в 5-7 килограммов может быть отягощающим фактором. Кроме того, большое количество пациентов с поздним обращением за медицинской помощью – дома лечил или вовсе не обращал внимания. Были случай гибели от ковида совсем молодых людей. Как правило, они поступают сразу с тотальным поражением легких. К сожалению, спасти пациента в такой ситуации очень сложно. Вероятность положительного исхода где-то 50 на 50. Страшно терять людей в таких масштабах.

– Специалисты говорят о новом, более агрессивном штамме коронавируса. Вы наблюдаете изменение симптоматики у своих пациентов?

– В целом клиническая картина протекания заболевания не изменилась за последнее время. Единственное отличие – возраст тяжелых пациентов значительно помолодел. И смертность возросла на этом возрасте.

Не упустить момент

– Как сегодня лечится ковид?

– Мы работаем по рекомендациям, выработанным ВОЗ, по ним лечат заболевших коронавирусом во всем мире. Тактика лечения зависит от степени сложности заболевания. Если это начало заражения, то назначаются противовирусные препараты, направленные на устранение причины, плюс симптоматическая терапия. Пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19, как правило, назначают антикоагулянты. При сопутствующих патологиях их прием действительно уменьшает риск развития тромбоэмболических осложнений.

Фото: Олеся Рейдер

Особенно подчеркну: вирусное поражение не лечится антибиотиками. Антибиотики назначаются лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции, а определить ее можно только по лабораторному анализу крови. К сожалению, бесконтрольный прием антибиотиков без назначения врача тоже может способствовать осложнению течения заболевания. Антибиотик дает нагрузку на кишечник, что приводит к антибиотикоассоциированным колитам, вплоть до тяжелых повреждений кишечника, и это чревато летальными последствиями. У нас такие примеры, к сожалению, есть. Другая сложность – формируется устойчивость микрофлоры к антибиотику. И когда действительно присоединяется бактериальная инфекция, уже щадящие препараты не будут работать, приходится назначать препараты по нарастающей. Нужного эффекта мы достигаем, но у таких антибиотиков больше побочных действий.

– В чем, на ваш взгляд, главная опасность коронавирусной инфекции?

– Коронавирус может развиваться волнообразно: вот вроде бы состояние пациента стабилизировалось, но внезапно наступает ухудшение. Речь идет о так называемом цитокиновом шторме – это иммунная реакция организма, когда он начинает уничтожать не только вирус, но и самого себя. Подобные кризы обычно возникают с восьмого по 14-й день заболевания. Если человека неделю лихорадит, ухудшается самочувствие с восьмого по 14-й день, это показания к срочному обращению к врачу. Подобные случаи не редки. Сейчас у нас такой пациент – мужчина 57 лет, спортсмен, ведет здоровый образ жизни. Поступил в стабильном состоянии, с небольшим поражением легких, но внезапно состояние ухудшилось. Теперь он в реанимации на неинвазивной вентиляции легких, а это ступенька к ИВЛ. Лечение было проведено правильно, но течение заболевания таково, что врач не всегда может повлиять на ситуацию. Для подавления цитокинового шторма назначают определенные препараты, но только при острой необходимости. Предугадать наступление этого состояния невозможно, единственный выход – наблюдение, анализы. Иногда пациентам кажется, что доктор ничего не делает для его лечения. А врач наблюдает, и если пошел цитокиновый шторм, то применяется специальная терапия только в условиях стационара. Главное – не упустить момент. К сожалению, медицина не всесильна. Но за каждого, даже самого тяжелого и безнадежного пациента идет борьба до последнего.

Как на войне

– Олеся Анатольевна, вы работаете практически с первых дней развертывания ковидного госпиталя. Было ли обучение? Как, будучи гастроэнтерологом, стать инфекционистом?

– Весь персонал ковидного госпиталя, безусловно, прошел обучение до вступления в работу. Учеба ведется непрерывно и по сей день, идет постоянное обновление данных по лечению больных. Иными словами, начинали мы работу с двух клинических рекомендаций, сейчас уже 11. Но нельзя сказать, что я стала специалистом по инфекциям, разве что по одной. Кроме того, коронавирусная инфекция – это заболевание не только инфекционное, оно вызывает поражение легких, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. И одного инфекциониста для лечения осложнений недостаточно. Среди перенесших ковид много тяжелых пациентов, требующих комплексного лечения.

– За этот год вы пересмотрели свои взгляды на коронавирус?

– Если честно, когда все начиналось в Китае, не ожидала, что коронавирус до нас доберется. Многие коллеги думали, это локальная вспышка, не предполагали, до каких масштабов она разрастется. Даже когда развернули у нас на базе больницы ковидный госпиталь и 16 апреля привезли первых пациентов, еще рассчитывали, что за две-три недели справимся. Не было ощущения, что это надолго. Наверное, когда начинается война, тоже не хочется думать, что она растянется на длительный срок. А мы уже второй год ковид никак не победим.

– Что было самым страшным за этот период?

– Это переполненные реанимации… Бывали дни, когда в отделении одновременно 37 человек были на ИВЛ.

– По вашему мнению, какие меры остановят рост заболеваемости и помогут победить ковид?

– Самое главное – вакцинация, это самая эффективная мера, если мы хотим победить ковид. Даже после перенесенного заболевания необходимо прививаться. А у нас молодые как рассуждают – у меня сильный организм, справится с инфекцией, хотя, как показывает практика, это не так. Летальность среди населения до 50 лет высока. Ну, допустим, эти люди, беспечно надеющиеся на свой иммунитет, могут о себе не думать, но ведь они представляют угрозу для окружающих, в том числе для своих близких. Сколько в нашем отделении случаев – когда пожилых пациентов заразили приезжавшие в гости дети. Сами легко перенесли, а родители погибли. Время вспять теперь не повернуть. Но сегодня такие ситуации можно предупредить, поставив прививку от коронавируса. Спросите наших пациентов, побывавших в «красной зоне» и тем более в реанимации, они вам однозначно ответят – надо прививаться. Потому что были там и знают, каково это, когда не можешь дышать.