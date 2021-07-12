Передвижной пункт весового контроля для грузовых машин начал работу в Барнауле

Оператором весогабаритного контроля является МБУ «Автодорстрой».

Сегодня, 12 июля 2021 года, в Барнауле приступил к работе первый автомобиль передвижной весовой лаборатории.

Пресечение несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов нужно, чтобы сохранить уже отремонтированные дороги. Наибольший вред асфальту наносят именно большегрузные автомобили. Теперь за перегруз нарушителям придётся заплатить штраф.

Весогабаритный контроль пока ведётся на улице Понтонный мост. На днях начнёт работу вторая площадка в микрорайоне Затон около Обского моста.

Сотрудники передвижной весовой лаборатории на базе ГАЗ-2705 замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Сотрудник ГИБДД останавливает каждый большегруз, который оказался по пути следования через пункт весового контроля, передаёт пресс-служба мэрии.