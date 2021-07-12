Почти 400 тысяч человек прививается от COVID-19 в Алтайском крае

117 364 человека из них получили первую прививку, 280 045 — полностью привиты.

Фото: Минздрав Алтайского края

По данным на утро 12 июля 2021 года, в Алтайском крае от коронавирусной инфекции прививаются 397 409 человек. Региональный оперштаб сообщил, что всего в алтайские медицинские организации поступил 458 801 комплект вакцины для иммунизации населения старше 18 лет.

Отметим, что среднесуточный охват тестированием жителей Алтайского края составил 281,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3 533 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3 643 за минувшие сутки.