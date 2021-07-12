Работы на многих барнаульских объектах в рамках нацпроектов идут с опережением графика

Корреспондент “Вечёрки” побывала на нескольких объектах, строящихся и ремонтируемых в рамках двух национальных проектов.

На мосту во Власихе одна полоса уже открыта для движения транспорта.

Фото: Андрей Чурилов

Раньше сроков – это по-нашему!

Ремонтно-строительный сезон у дорожников в этом году складывается довольно насыщенно. К работам на 23 объектах общей протяженностью 27,97 км они приступили по сибирским меркам рано – в конце апреля. Именно поэтому к началу июля мы уже имеем в своем активе две полностью обновленных дороги: по ул. Парфенова от коммунального моста до ул. Воровского и по ул. Горнолыжной от Змеиногорского тракта до проезда Горнолыжного. Оба объекта приводила в нормативное техническое состояние ПСК «Индустрия», а в ближайшее время на них будет проведена комиссионная приемка. В высокой степени готовности находятся еще три объекта: ул. Кулагина от ул. Кулагина, 64, до пр. Калинина, ул. Кедровая от ул. Дружбы до ул. 1-й Малиновой и мост в селе Власиха. На последнем, кстати, комплекс работ непосредственно на мостовой части практически завершен – осталось частично восстановить благоустройство, уложить тротуар по левой стороне и заасфальтировать небольшой участок основного дорожного полотна.

– Загадывать не хочется, но думаю, что к концу июля полностью уйдем с объекта, хотя по контракту у нас срок реконструкции до 30 августа, – рассказал Вадим Фомин, представитель подрядной компании «Виарум».

На четырнадцати объектах, многие из которых расположены в пригородных поселках Спутник и Авиатор, активно ведется ремонт. Причем даже на дорогах, куда подрядчики зашли совсем недавно, уже можно рассмотреть сравнительную картинку «до/после».

Строительство дороги в Северном Власихинском проезде, от пр. Энергетиков до ул. Попова, входит в заключительную стадию.

Фото: Андрей Чурилов

Поистине грандиозные темпы работ демонстрирует «Алтайдорстрой», с нуля строящий дорогу в Северном Власихинском проезде. На участке от ул. Энергетиков до Попова работы уже близятся к завершению: дорожники устанавливают бордюры и поребрики, щебенят тротуары. Остается только уложить верхний слой асфальтобетона на основной дороге и заасфальтировать пешеходные зоны. «Даст бог хорошую погоду – откроем движение раньше 1 сентября. Наших сил на досрочную сдачу этого участка хватит», – говорит Степан Фокин, директор «Алтайдорстроя». Добавим, что эта же компания строит дорогу на втором участке Северного Власихинского – от пр. Энергетиков до Павловского тракта, но уже в рамках индивидуальной программы развития Алтайского края.

Функционально и современно

С большим нетерпением барнаульцы ждут реновации общественных территорий, ведь на них появятся места притяжения и для активного отдыха, и для занятий спортом, и для релакса. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают два объекта – Мизюлинскую рощу и сквер в поселке Южном. На обоих территориях трудятся бригады СК «Город». В Мизюлинской роще демонтаж прежнего покрытия и вырубка аварийных деревьев полностью завершены, начались работы по формированию территории под запланированные объекты: пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки, зеленые насаждения.

Сквер на Южном после реновации станет образцом благоустройства.

Фото: Андрей Чурилов

На Южном благоустройство идет в деловом ритме, при этом – с небольшим опережением графика. Основной массив работ, как и две недели назад, касается установки поребриков. По словам Александра Шаманина, представителя СК «Город», это самая трудоемкая часть благоустройства.

– По проекту реновации этого сквера нам нужно установить около 10 тысяч поребриков. Дело это небыстрое, особенно если принять во внимание, что каждый камень выставляется по уровню, а каждый третий режется для монтажа в угловые части бордюрного ограждения, – объяснил Александр Шаманин.

Тем не менее, на некоторых участках сквера южане уже могут оценить современные дизайнерские решения, примененные в благоустройстве. Часть пешеходных дорожек вымощена плиткой в трехцветовой гамме – светло-серый, темно-серый и белый. Другая часть – плиткой в формате «Старый город», состоящей из смеси темно-красного и кирпичного оттенков. Подрядчик обещает завершить реновацию сквера на Южном ко Дню города, сделав тем самым долгожданный подарок южанам.