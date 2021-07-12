Студентка барнаульского вуза приняла участие в съезде движения «Бессмертный полк России»

В Москве в Музее Победы состоялся V съезд Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». 139 делегатов со всей страны собрались, чтобы обсудить ключевые вопросы движения и подвести итоги работы.

Фото: пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

От Алтайского края в съезде принимали участие руководитель Алтайского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы», член штаба «Бессмертного полка» в Алтайском крае, выпускница направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС Алина Горлова и региональный координатор направления «Связь поколений» Галина Берлизова. Возглавила делегацию Алтайского края начальник Управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Екатерина Четошникова.

В рамках деловой программы прошли мероприятия, посвящённые вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, фальсификации патриотического медиаконтента.

На мероприятии представители Алтайского края презентовали проект «Победа в каждом из нас», а также поделились опытом его успешной реализации. «Победа в каждом из нас» — это патриотический проект, посвящённый подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время разрабатывается концепция деятельности общероссийского движения на ближайшие три года. Запланированы сетевые, межрегиональные мероприятия в нашем округе, планируется взаимодействие с «Волонтёрами Победы» и военно-патриотическими клубами.

Также представители края приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному Огню на Поклонной горе у Музея Победы в Москве. Кроме того, на квизе «Бессмертного полка» команда «Сила Сибири» заняла первое место.

Руководитель Алтайского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Алина Горлова посетила V съезд Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».