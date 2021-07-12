В Алтайском крае могут перенести спортивные мероприятия на 2022 год

Об этом министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил в рамках онлайн-пресс-конференции.

По его словам, проведение олимпиады городов и олимпиады сельских спортсменов Алтайского края могут перенести на 2022 год из-за сложившейся сегодня эпидемиологической обстановки.

«Вопросы здоровья и безопасности — безусловно приоритетны, номер один. На сегодняшний день у нас нет возможности, учитывая эпидобстановку, проводить массовые спортивные мероприятия, поэтому переносим», — сказал Перфильев.

Он также отметил, что сейчас в регионе проводятся соревнования, участие в которых принимают не более 50 человек.