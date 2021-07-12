В Барнауле потушат мнимый пожар в «Титов-Арене»

Завтра, 13 июля 2021 года, в Алтайском крае пройдут плановые пожарно-тактические учения.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тушение мнимых пожаров необходимо для определения уровня подготовки личного состава, а также проверки слаженности действий личного состава подразделений. Также пожарные в ходе отработки вводных изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что учения пройдут в «Титов-Арене», в Зональном многофункциональном культурном центре, в одном из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, в Змеиногорске учения пройдут в городской администрации.

Граждан просят соблюдать спокойствие.