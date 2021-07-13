Барнаулец пытался угнать «ГАЗель», но застрял в песке. Машина сгорела

Угонщик пытался выбраться из западни и не отпускал ногу с педали газа, пока автомобиль не загорелся.

Инцидент произошёл в минувшие выходные. В Барнауле стало известно об угоне «ГАЗели-Next», и был объявлен план-перехват.

Росгвардейцы патрулировали район городского садоводства, где увидели удаляющийся по переулку дачных участков автомобиль, схожий с ориентировкой. Сотрудники передали информацию всем наружным нарядам.

Не справившись с управлением, злоумышленник заехал в песок и забуксовал. После чего он, не отпуская педаль газа, попытался выбраться из западни. От сильной нагрузки автомобиль загорелся.

Лишь после этого мужчина с признаками опьянения выскочил из кабины машины и попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Потушить первичными средствами пожаротушения пылающий автомобиль не удалось, он выгорел полностью.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Для дальнейшего разбирательства ранее судимый за неоднократное управление транспортными средствами в состоянии опьянения барнаулец был передан правоохранителям, передаёт Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.