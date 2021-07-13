Барнаульский детский сад № 56 получил статус лучшей дошкольной образовательной организации

В первые дни июля в Санкт-Петербурге проходил VII Всероссийский фестиваль дошкольного образования. В его рамках определили лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2021». Детский сад № 56, единственный, кто представлял на фестивале Алтайский край, стал победителем.

Людмила Гордеева: «В поездке я вдохновилась, вооружилась новыми знаниями. Теперь этого заряда мне хватит надолго».

Фото из архива Людмилы Гордеевой

На почтовый адрес барнаульского детского сада № 56 приглашения на фестиваль приходили неоднократно, но осмелиться на поездку было не так просто. В этом году руководитель учреждения Людмила Гордеева решилась на ответственный шаг и отправилась презентовать многолетний опыт в Северную столицу. Всего организаторы конкурса изучили деятельность около 500 детских садов из разных регионов страны. Пятая часть из них получила возможность стать очным участником фестиваля, но посетить его смогли представители лишь 50 дошкольных организаций. Притом некоторые уже не в первый раз. Среди «старичков» — гости из Якутии. Добираться им непросто и очень долго, тем не менее педагоги готовы идти на всё ради участия в фестивале. Это лишний раз подтверждает, что он действительно стоит внимания.

— Я почерпнула для себя много полезного и интересного, — делится Людмила Гордеева. — Некоторые практики я планирую внедрять у нас в городе. Например, в отношении предоставления платных образовательных услуг. Теперь знаю, какие изюминки и каким образом можно внедрять, как привлекать родителей наших воспитанников и неорганизованную часть населения, то есть тех, кто живёт в близлежащих домах и не посещает наш детский сад. Любопытным показался опыт Волгоградской области, где в подчинении у заведующего находятся целых 18 корпусов!

У барнаульского детского сада № 56 их всего два. В общей сложности в них функционируют 11 групп, это 265 ребятишек. Притом часть из них требует к себе особого внимания: две разновозрастные группы посещают дети с нарушением слуха, три — дети с речевыми проблемами (эти группы комплектуются на один-два года).

— Я в свою очередь представила опыт по формированию положительного имиджа дошкольного учреждения, — рассказывает Людмила Гордеева. — Аспектов много. Это и формирование коллектива, и налаживание системы становления молодых педагогов, и выстраивание индивидуального образовательного маршрута, и совершенствование работы с родителями, и взаимодействие с коллегами из других учреждений… Над этой темой начала работать несколько лет назад, когда ещё училась в магистратуре, сейчас продолжаю ею заниматься, поскольку считаю важной. Ведь не секрет, как одно слово может вмиг очернить репутацию и как долго потом приходится трудиться, чтобы заслужить утраченное доверие.

Этот год для детского сада № 56 оказался щедрым на победы. Ранее дошкольное образовательное учреждение получило звание лучшей мастерской педагогических кадров в номинации «К вершинам мастерства» краевого конкурса «Детский сад Алтая — 2021».

В системе дошкольного образования имидж важен вдвойне: родители должны быть уверены, что вручают своих детей в надёжные руки, что детсадовское воспитание станет достойной заменой семейному и ни один малыш не будет обделён вниманием и заботой. В детском саду № 56 за это отвечают 36 педагогов разного профиля — от воспитателя до дефектолога и логопеда. 78% педсостава имеют высшее образование, а некоторые и не одно.

Как отмечает Людмила Гордеева, за последние годы удалось добиться заметных успехов.

— Выстраивается чёткая модель ведения работы, есть понимание, как взаимодействуют между собой разные звенья и какое из них может наиболее эффективно проявить себя в какой-то конкретной ситуации, — детализирует Людмила Николаевна. — Я считаю, мы взяли направление успешности. Об этом говорит и сильный педагогический состав, и успехи выпускников. Мы пристально отслеживаем их дальнейшую судьбу: как учатся в школе, в какие вузы поступают. Да, даже такая статистика нам интересна. Особенно наш труд ценят родители воспитанников коррекционных групп речевого развития. Наши дети стабильно выпускаются с высокими показателями и добиваются успехов в школе.