Дожди прогнозируют в Алтайском крае

Сутки 14 и ночью 15 июля 2021 года в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах местами шквалистый ветер до 25 метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает основные правила безопасности при нахождении на улице в непогоду.

Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна.

В сильную непогоду стоит оставаться дома.

При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дорогах, становится меньше сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, рыбачить.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.