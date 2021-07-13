Летняя непогода: дожди и шквалистый ветер ожидаются 14 июля

Ураганный ветер до 25 метров в секунду вновь может навредить имуществу горожан!

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По данным синоптиков, в Алтайском крае 14 и ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с. При грозах шквалистый ветер может быть до 25 м/с.

5 июля кратковременный разгул стихии наделал много бед в городе — от падения поломанных сильным ветром деревьев пострадали машины. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю очередной раз напоминает основные правила безопасности при нахождении на улице в непогоду.