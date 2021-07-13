Летняя непогода: дожди и шквалистый ветер ожидаются 14 июля

13 июля 18:50 2021

Ураганный ветер до 25 метров в секунду вновь может навредить имуществу горожан!

Фото: pixabay.com

По данным синоптиков, в Алтайском крае 14 и ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с. При грозах шквалистый ветер может быть до 25 м/с.

5 июля кратковременный разгул стихии наделал много бед в городе — от падения поломанных сильным ветром деревьев пострадали машины. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю очередной раз напоминает основные правила безопасности при нахождении на улице в непогоду.

  • Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями.
  • Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций.
  • Не забудьте дома закрыть все окна.
  • В сильную непогоду по возможности оставайтесь дома.
  • При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, уменьшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, рыбачить.
    Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.