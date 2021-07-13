План на лето. Как барнаульские команды готовятся к новому сезону

Хоккеисты «Динамо-Алтай» уже вышли из отпуска, баскетболисты и волейболисты еще отдыхают, а руководство клубов занято формированием состава. Последние новости из стана барнаульских команд – в нашем материале.

Хоккеисты на лед не торопятся

В понедельник в Барнаул прилетел новый главный тренер ХК «Динамо-Алтай» Владислав Хромых, с ним подписали контракт. Эта неделя у него уйдет на знакомство с командой, игроки пройдут углубленное медобследование. 18 июля команда отправится в Бочкари, где пройдет первый полноценный предсезонный сбор.

Фото: ХК “Динамо-Алтай”

Владислав Хромых скорректировал первоначальный план подготовки, ее первый этап пройдет полностью «на земле» без ледовых тренировок и будет посвящен ОФП. В Барнаул команда вернется в конце июля, в это время в «Титов-Арене» уже зальют лед, и с августа хоккеисты приступят к игровым тренировкам. В рамках второго сбора запланированы контрольные игры с «Красноярскими Рысями» и «Кузнецкими Медведями» дома и на выезде. С «Рысями» в «Титов-Арене» барнаульцы встретятся 21 и 22 августа, с «Медведми» сыграют дома 28 и 29 августа.

Как сообщили в клубе, сейчас в «Динамо-Алтай» тренируется 23 игрока, по сути, все они находятся на просмотре, возможно, в ходе сбора к ним присоединятся еще несколько человек. Владислав Хромых взял курс на быстрый атакующий хоккей, поэтому идет омоложение команды.

От состава прошлого года осталось 14 человек: голкиперы Кирилл Волохин и Никита Ложкин; защитники – Игорь Карпов, Иван Стребков, Егор Стронов, Андрей Соколов, Ростислав Осипов; форварды – Виталий Коньков, Алексей Разумов, Владислав Янцен, Кирилл Зиновьев, Вадим Кудасов, Денис Лудцев, Иван Сапунов. Что касается новичков, вратарскую линию пополнил Денис Рыбалкин (2000 г.р., «Северсталь» г. Череповец), оборонительную – Матвей Воронин (2000 г.р., «Мамонты Югры» г. Ханты-Мансийск) и Камиль Мингазов (1996 г.р., ХК «Брест», Беларусь); нападение – Дмитрий Ковязин (1991 г.р., «Динамо-Алтай»), Александр Бирюков (1995 г.р., ХК «Чебоксары»), Илья Орлов (1999 г.р., «Ледяные Волки» (г. Киев, Украина), Николай Патрушев (1995 г.р., ХК «Чебоксары»), Даниил Тихомиров (1998 г.р., ХК «Алматы», Казахстан) и Борис Хачатуров (2003 г.р., «Красноярские Рыси» г. Красноярск). Кто именно будет играть за «Динамо-Алтай» в новом сезоне, станет ясно по итогам сборов.

Календаря первенства ВХЛ на данный момент нет. Из состава участников турнира прошлого сезона выбыл курганский «Юниор», у «Динамо-Алтай» осталось всего четыре соперника. Но, возможно, в турнир заявятся команды из Северска, Саранска, Рыбинска, а также одна из команд Татарстана.

В «Титов-Арене» в предстоящем сезоне, помимо «Динамо-Алтай», сыграет выступающий в чемпионате ВХЛ новокузнецкий «Металлург». Их домашняя арена находится на реконструкции, поэтому сталевары выбрали Барнаул в качестве места базирования. Сейчас в «Титов-Арене» идет обустройство раздевалки для «Металлурга».

«Барнаул» ждет игроков и соперников

БК «Барнаул», в прошлом сезоне выигравший в Суперлигу-2 и благодаря этому перешедший в Суперлигу-1, сейчас находится в стадии формирования состава и ожидания соперников.

Фото: ФК “Буревестник”

Первым игроком, о подписании контракта с которым объявил баскетбольный клуб, стал американский разыгрывающий Кван Валлер. Генеральный директор БК «Барнаул» Виталий Мантлер называет подписание контракта с Валлером не сложным и не простым:

– Это обычный рабочий процесс. Определяющим стало то, что Валлер в прошлом сезоне играл в ярославском «Буревестнике», то есть он знаком с реалиями российского баскетбола. Но перед тем, как подписать контракт, старались собрать максимум «живой» информации о нем, чтобы опираться не только на голую статистику. Все отзывались о нашем новичке как об адекватном человеке, без истерик, – рассказал Виталий Мантлер.

После Валлера свои подписи под контрактами с клубом поставили Даниил Синегубов, Артём Чеваренков, Алексей Чиликин – те, кто в прошлом сезоне определял игру команды. Контракты Вячеслава Ворончихина и Дмитрия Злобина сейчас в стадии обсуждения.

– Наша задача – сохранить костяк команды образца прошлого сезона и точечно усилиться, – поясняет Виталий Мантлер.

Возможно, в команде появится еще один легионер, в том случае, если на интересующую позицию не удастся подобрать российского игрока.

Окончательный список участников Суперлиги-1, как и календарь турнира, до сих пор не ясен, хотя бы даже приблизительно. Вопрос должен решиться к концу нынешней недели или в начале следующей. Но, не смотря на это, план подготовки к сезону у БК «Барнаул» уже давно сформирован. Первый сбор стартует 2 августа, пройдет он в Барнауле. На сентябрь в Новосибирске запланирован Кубок Сибири и Дальнего Востока, в котором, помимо «Барнаула», примут участие «Новосибирск», «Иркут», «Енисей», «Динамо-Владивосток», но состоится ли турнир, зависит от эпидобстановки. После этого барнаульских баскетболистов ждет второй сбор, в рамках которого запланированы контрольные игры.

Волейбол: все четко

«Университет» выйдет из отпуска в 20 июля. До 1 августа команда будет тренироваться на стадионе «Лабиринт», затем перейдет в СК «Победа».

Фото: Ярослав Махначёв.

Как рассказал главный тренер «Университета» Иван Воронков, состав команды на сезон полностью сформирован, в нем 14 волейболистов: 10 местных и четверо приезжих. С «легионерами» из других городов, игравших в клубе в прошлом сезоне (это Андрей Щелгачёв, Иван Маршинин, Максим Коса, Александр Глинский), расстались, им на смену пришла другая четверка – нападающие Кирилл Ситюк из «Факела» (Новый Уренгой) и Илья Косиненко («Локомотив-Изумруд», Екатеринбург), а также пасующий Дмитрий Костров из молодежной команды «Кузбасса» и диагональный Никита Венидиктов, игравший в Муроме.

Команды Высшей лиги «А» откроют сезон кубковым турниром – на сей раз это будет Кубок Николая Буробина – олимпийского чемпиона 1964 года. На предварительном этапе 16 участников Кубка Буробина поделены на четыре группы. Победители каждой группы получат путевки в «Финал четырех». «Университет» игры предварительного этапа Кубка Буробина проведет 2-5 сентября в Санкт-Петербурге. Соперниками нашей команды будут местный «Автомобилист», пермская «Кама» и новичок лиги – ЦСКА из Московской области.

Чемпионат Высшей лиги «А» стартует 2 октября. Команды будут разбиты на два дивизиона – «Запад» и «Восток», однако игры теперь будут проводиться не турами, а разъездами, каждая команда сыграет друг с другом по два матча дома и на выезде. Барнаульский «Университет» остался в дивизионе «Восток», где сыграет восемь команд. Предварительный этап, включающий 14 туров, продлится до конца января, а с 5 февраля начнется финальный этап, в него попадут по четыре лучшие команды с «Запада» и с «Востока». «Университет» начнет чемпионат 2-3 октября выездными матчами с «Новой». Первые домашние игры пройдут 9-10 октября, соперником будет «Тюмень».

Ну а девушки?

Волейбольный чемпионат Высшей лиги «Б» среди женщин, где играет «Алтай-АГАУ», стартует 14 октября. Как и в прошлом сезоне, команды будут разбиты на два дивизиона по территориальному признаку – «Центр» и «Сибирь». «Алтай-АГАУ» сыграет в дивизионе «Сибирь», где будет соперничать с хорошо знакомыми командами: «Олимп» (Новосибирская область), «Забайкалка» (Чита), «Ангара» (Иркутск). По сравнению с прошлым сезоном зону «Сибирь» покинула одна команда – «Омь-СибГУОР» из Омска отправилась на повышение и сыграет в Высшей лиге А. Предварительный этап, состоящий из шести туров, пройдет с 14 октября 2021 года по 13 марта 2022 года. В каждом из шести туров команды сыграют в один круг плюс один игровой день из последующих туров. По результатам предварительного этапа пять лучших команд группы «Центр» и одна лучшая команда группы «Сибирь» выходят в финал за 1-6 места. Остальные команды сыграют в турнире за 7-13 места. Игры финального этапа стартуют с 28 марта 2022 года.