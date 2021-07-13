Спорт на паузе. Эпидобстановка снова корректирует спортивную жизнь в регионе

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил о переносе запланированных на летний период соревнований на более поздний срок. Две краевые Олимпиады, городов Алтая в Заринске и сельских спортсменов в Мамонтово, перенесены минимум на год. Первая из них должна была состояться на этой неделе.

Фото: Андрей Чурилов.

– Это решение мы не принимали до последнего, но, учитывая неблагоприятную эпидобстановку, сейчас провести эти соревнования возможности нет. Они состоятся в следующем году. В этом году нам удалось провести все, что было запланировано на весну и начало лета, прежде всего это первенство России по боксу, этап Кубка мира по гребле и спецучасток ралли «Шелковый путь». Сейчас в приоритете – дать возможность спортсменам тренироваться и не остановить полностью спортивную жизнь в регионе, – подчеркнул Алексей Перфильев.

По его словам, о запрете работы фитнес-центров и тренажерных залов, а также других спортивных объектов речь на данный момент не идет. Главные условия – соблюдать установленный объем заполняемости, не более 50 процентов от максимального объема, выдерживать масочный режим, проводить дезинфекцию инвентаря. С учетом того, что летом фитнес-индустрия и так не была максимально загружена, нынешние ограничения она должна пройти без потерь. Заниматься спортом в лесу, на свежем воздухе тоже никто не запрещает. Впрочем, и небольшие соревнования также возможны. Сейчас в крае, как сообщил Алексей Перфильев, разрешены массовые мероприятия с количеством участников до 50 человек и с пятидесятипроцентной заполняемостью трибун. А на конец августа в регионе запланирован этап Кубка России по триатлону, пока соревнования из графика не вычеркивали.

В среду первый домашний матч нового сезона проведет барнаульское «Динамо», болельщиков допустят на трибуны, ограничив посещаемость 50 процентами от вместимости стадиона. Проблем это не доставит, футбол в краевой столице уже давно не бьет рекорды посещаемости. Какова будет ситуация к следующим играм, пока говорить рано. Кстати, игроки почти всех барнаульских команд уже прошли вакцинацию.

Подъем заболеваемости не влияет и на спортивные стройки в регионе. Сейчас, как сообщил Перфильев, в крае ведутся работы на 33 спортобъектах, их общая сумма – 1,1 млрд рублей. Есть пробуксовки, не связанные с коронавирусом, в частности, с возобновлением строительства ледовой арены на проспекте Сибирском. В этом году ее внесли в план краевой адресной инвестпрограммы, выделили средства, объявили конкурс на определение подрядчика, однако на него никто не заявился.

– Смета была составлена до удорожания стройматериалов, которое затронуло всех застройщиков. Она будет пересчитана с учетом нынешних цен, затем пройдет экспертизу, в сентябре рассчитываем повторить конкурсную процедуру, – говорит Перфильев.