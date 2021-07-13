Уроки доброты многодетной семьи Манойленко

Анна и Олег Манойленко воспитывают трех замечательных детей. Они ведут активный образ жизни, легко справляются с бытовыми трудностями, и к воспитанию каждого нашли свой подход. А мама Аня родительство совмещает с работой над проектами в общественной организации «Много деток – хорошо».

Семья Манойленко. Фото: Алёна Бацунова

Три ребенка в семье – это три личности, три неповторимых и противоречивых характера.

– Старшая дочь, Милана – вторая хозяйка в доме. Она – идеальный ребенок. Во многом благодаря ее прилежности, ответственности и доброте мы и приняли решение о том, что наша семья будет непременно большой, – не скрывая гордости, рассказывает мама Аня.

Милана, в свои девять лет, умеет приготовить макароны и омлет, испечь торт или кекс к чаю. В музыкальной и обычной школах тоже сплошные пятерки.

– Дочь задала достаточно высокую планку для младших братьев. Им теперь уж точно есть куда стремиться, – с улыбкой сообщает папа Олег.

Младшие Манойленко, в отличие от рассудительной сестры, активные и шебутные. Будущий первоклассник Олег Олегович обладает таким неуемным характером, что способен, кажется, бежать во все стороны разом. Но супруги знают, как учитывать эту черту характера и переводить энергию в мирное русло.

– Олег по характеру лидер, он имеет свое мнение по многим вопросам и его сложно переубедить или заставить поступить как-то иначе. С ним, конечно, непросто. Тренер спортивной секции, к примеру, подошел и сказал, не приводите своего сына больше на футбол… С другой стороны, воспитатель Любовь Ивановна из нашего детского сада № 229 быстро нашла подход к Олегу. Чтобы он своей активностью ничего не испортил, она назначает его помощником по всем вопросам. Он рад стараться и дело спорится. Вот что значит, грамотный педагогический подход, – отмечают родители.

Самый маленький, трехлетний Тимур, – аккуратист. Предъявляет повышенное внимание к одежде, выстраивает ровными рядками динозавриков, любит рисовать и лепить.

Каждому – по способностям

– Задача мамы и папы увидеть, чего не хватает ребенку, предупредить возникновение проблемы, – делится секретами Анна. – Два года назад, видя неусидчивость Олега, поняла, что нам нужна помощь в его подготовке к школе. Мы обратились к логопеду, психологу и начали заниматься. Сегодня вижу, что удалось сделать многое и первый класс для нас, вероятнее всего, не будет большим потрясением.

Фото: Алёна Бацунова

Наблюдая за непохожестью детей в своем дружном семействе, супруги Манойленко поняли, насколько разные подходы нужны к каждому из них.

– Одному ребенку нужно больше объятий и любви, другому – больше строгости и продумывания плана действий, – поясняет Анна. – Главное, чтобы дети учились между собой взаимодействовать и улаживать споры. Мы не бежим к ним на выручку, услышав первый писк, а контролируем ситуацию, наблюдая со стороны. Позже обсуждаем возможные варианты развития событий: «Начнешь задираться – получишь такой же ответ и получится драка». Или «не поделишься своим роботом, будь готов к тому, что тебе не дадут в ответ другую игрушку».

В доме у Манойленко есть особая меловая доска. К каждому празднику или просто без всякого повода на ней появляется нарисованное послание.

– Муж красиво рисует. На день рождения дочери изображает композицию из цветов, на праздники мальчишек появляются динозавры или роботы. Сейчас там рисунок из разряда «просто так» – наша семья в виде мишек и все друг друга обнимают.

Взаимная помощь

– В 2017 году, когда у меня родился Тимур, я стала многодетной матерью. Мне тогда знакомые рассказали про организацию «Много деток – хорошо!» и включили в чат группы. Когда детки подросли, появилось больше возможности участвовать в жизни сообщества, в реализации различных проектов, веду группу в социальных сетях, – рассказывает Анна.

Некоммерческая общественная организация «Много деток – хорошо» приглашает многодетные семьи Барнаула и края поучаствовать в акциях и проектах сообщества. Подробнее на сайте mnogodetki22.ru

Многодетные мамы не понаслышке знают, как сложно собрать деток в школу, когда у тебя большая семья.

– Сейчас работаю с командой фандрайзеров. Мы находим людей, которые готовы оказать посильную помощь участникам сообщества. Готовим акцию «Первый раз в первый класс». Предприниматели выделяют нам канцелярию: ручки, карандаши, принадлежности для творчества, а мы комплектуем из них наборы и вручаем первоклассникам из многодетных семей. Наше сообщество растет, и в этом году у нас стало вдвое больше первоклассников – 300 человек, – поясняет собеседница.

Есть в организации многодетные семьи, у которых сложное материальное положение.

– Им мы стараемся помочь в первую очередь. Буквально только что поступил звонок – доброжелатели готовы угостить молочными деревенскими продуктами одну семью. Выбрали из списка особо нуждающихся и сбросили телефон мамы. Сегодня для ребятишек из этой семьи доставили творог, молоко, масло.

Еще один интересный проект под названием «Добрые вещи» нашел отклик у горожан. Это проект по обмену. Каждый может принести вещи, которые для него уже не актуальны, но в хорошем состоянии и еще могут послужить другому. А взамен можно взять себе то, что нужно. Естественно, в акции не участвуют нижнее белье, купальники, носки.

– Когда в семье пятеро детей, то даже обеспеченным родителям не просто справиться со всеми расходами, а тут круговорот добра в природе, – отмечает Анна. – Обмен вещами проводится один раз в месяц, как правило, в последнее воскресенье месяца. Собираемся на Экоярмарке по адресу: ул. Взлётная, 2к. Приглашаем всех горожан поучаствовать.