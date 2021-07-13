В Барнауле ведется благоустройство дворовых территорий

Строительные бригады ПСК «Индустрия» трудятся на объектах нацпроекта «Жилье и городская среда» с начала июня. Из 65 дворов, которые будут благоустроены нынешним летом, на сегодняшний момент ведутся работы на 38.

Во дворе на ул. Шукшина, 26а завершается асфальтирование.

Фото: Андрей Чурилов

Многолетний опыт участия барнаульцев в реализации национального проекта по благоустройству придомовых территорий убедительно говорит о том, что самым востребованным видом работ является асфальтирование внутренних проездов, в некоторых случаях – их расширение с последующим ремонтом покрытия. Поэтому основной упор подрядчик сейчас делает на укладке асфальтобетона на тех объектах, где перечнем работ предусмотрено асфальтирование. По состоянию на 12 июля полностью заасфальтированы 27 дворовых территорий. Один из крупных объектов, где строительная бригада ПСК «Индустрия» трудится сейчас, – двор на ул. Шукшина, 26а. Здесь уже отремонтированы входы в подъезды, установлены новые бордюрные камни и на финишную прямую выходит асфальтирование придомовой территории, на которой будет оборудована парковочная зона. Жители дома нарадоваться не могут на новое покрытие.

– Раньше наш двор был – яма на яме, машины парковались как попало. Сейчас такой ровненький, аккуратненький становится, смотреть из окна на него – милое дело, – восхищается одна из его жительниц.

В 2021 году благоустроят 65 дворовых территорий, на эти цели направлено 148,6 млн рублей.

Отметим, что Ленинский район в этом году – безоговорочный лидер по числу придомовых территорий, которые вошли в перечень объектов благоустройства по нацпроекту. Двадцать три участка из 65 – солидная часть!

По мнению Дмитрия Перепечина, начальника управления коммунального хозяйства Ленинского района, такой высокий показатель – результат инициативы жителей, которую всецело поддерживают управляющие компании и районная администрация.

– Популярность данной программы в нашем районе зашкаливает, это правда. Да и как может по-другому, если люди видят, что соседний двор стал выглядеть современно и функционально? Другие узнают и подтягиваются, – говорит Дмитрий Евгеньевич. – От собственников, по сути, нужна только инициатива – в остальном помогает администрация района и управляющая компания. Работа по формированию заявок на участие в нацпроекте ведется круглый год. Каждый месяц мы получаем в среднем три заявки от жителей на постановку в программу. Совместно с советами домов готовим необходимый пакет документов и отправляем коллективную заявку в администрацию города.

Устройство парковок во дворах – тренд последних лет.

Фото: Андрей Чурилов

В других районах Барнаула тоже кипят работы. К благоустройству двора пятиэтажки на ул. Исакова, 111, подрядчик приступил на прошлой неделе, но уже завершает формирование тротуаров, которые позже будут заасфальтированы. В рамках национального проекта на этом объекте также отремонтируют асфальтовое покрытие внутридворового проезда и входы в подъезды, установят урны и скамейки, сделают уличное освещение и смонтируют детскую площадку с двумя игровыми комплексами. Общая стоимость работ превышает 1,5 млн рублей, при этом финансовый вклад жителей в реновацию своего двора составил 270 тысяч рублей. Немного, правда? Дело в том, что собственники софинансируют только работы из дополнительного перечня, к которым относятся, например, детские и спортивные площадки. Основная масса работ проводится для жителей фактически бесплатно, за счет бюджетных источников.

– Одни из немногих требований к собственникам, которые предъявляются федеральным центром, – это согласие большинства жильцов на участие в проекте, отсутствие дебиторской задолженности за оплату коммунальных услуг, – подчеркнул Алексей Пахоменко, заместитель председателя городского комитета ЖКХ.