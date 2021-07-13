Вместо Шукшинского фестиваля в Сростках открылась выставка фотографий с яркими мгновениями праздника

Выездная выставка «Шукшинскому празднику — 45!» будет работать по 31 июля.

Фото: labirint.ru

На выставке представлены тридцать фотографий из фондов Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина, сообщает портал Министерства культуры. На снимках: участники, гости, зрители праздника; фрагменты художественных программ. Авторами фотографий являются известные фотохудожники Алтайского края и России: Юрий Верещагин (г. Бийск), Анатолий Заболоцкий (г. Москва), Виталий Шитов (г. Екатеринбург), Николай Пономарёв (г. Бийск), Виктор Садчиков (г. Барнаул).

«За годы проведения у Шукшинского праздника сформировались добрые традиции, появилось очень много друзей и преданных участников. С 1999 года изменился статус праздника, и название теперь — Всероссийский ежегодный фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В связи пандемией праздник не проводился в 2020 году, не будет его и в 2021-м. Именно выставка «Шукшинскому празднику — 45!» поможет окунуться в праздничную атмосферу, напомнит о самых трогательных моментах и интересных событиях», отмечают в музее Шукшина.

Добавим, первые Шукшинские чтения состоялись 25 июля 1976 года, они были организованы по инициативе краевой писательской организации. Самым массовым по количеству зрителей был праздник 1999 года, посвящённый 70-летию со дня рождения В.М. Шукшина и 195-летию Сросток.

Выставка будет работать по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Сростки, ул. Советская, у главного здания музея-заповедника В.М. Шукшина.