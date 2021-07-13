Второй передвижной пункт весового контроля для грузовых машин начал работу в Затоне

Оператором весогабаритного контроля в Барнауле является МБУ «Автодорстрой».

Сегодня, 13 июля 2021 года, в Затоне неподалеку от Обского моста начал работу второй пункт весового контроля для большегрузного транспорта.

Пресечение несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов нужно, чтобы сохранить уже отремонтированные дороги. Наибольший вред асфальту наносят именно большегрузные автомобили. Теперь за перегруз нарушителям придётся заплатить штраф.

Всего в Барнауле функционируют две площадки весогабаритного контроля. Накануне передвижная лаборатория работала на улице Понтонный мост. Впоследствии оба пункта будут работать параллельно.

Сотрудники передвижной весовой лаборатории на базе ГАЗ-2705 замеряют нагрузку на каждую ось автомобилей и контролируют, чтобы она не превышала нормативную. Сотрудник ГИБДД останавливает каждый большегруз, который оказался по пути следования через пункт весового контроля, передаёт пресс-служба мэрии.