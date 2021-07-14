Алтайский край увеличил расходы на подготовку к зиме более чем на четверть

Как заявил во время своей онлайн-пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв, на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов в крае планируется выделить почти на четверть больше средств, чем в прошлом. Итоговая сумма составит не менее 3,2 млрд рублей.

Иван Гилёв

Фото: Андрей Кравцов

— Таким образом, наблюдается положительная динамика в финансировании этих мероприятий из бюджетов всех уровней, в том числе предприятий ЖКХ, — заметил министр.

По его словам, к началу отопительного сезона необходимо подготовить более 1700 котельных, 3,2 тысячи тепловых и 14 тысяч водопроводных сетей. А также выполнить замену 193 котлоагрегатов, 131 км тепловых и 130 км водопроводных сетей.

Между тем, по данным ведомственного мониторинга профильного министерства, по итогам 2020 года убыток в отрасли малой теплоэнергетики составил 580 млн рублей при рентабельности на уровне 12 процентов. А основные убытки отрасли ЖКХ в Алтайском крае формируются из-за перерасхода топлива и электроэнергии, сверхнормативных потерь тепловой энергии, несовершенства документации, регулирующей тарифы, а также недостаточной квалификации управленческого персонала теплоснабжающих организаций.

— Добавлю, что отрасль малой теплоэнергетики остаётся убыточной, хотя за период с 2014 года её убыточность удалось снизить более чем на четверть, — рассказал Иван Гилёв.

С его точки зрения, отмечающийся сегодня беспрецедентный рост цен на металл и стройматериалы окажет незначительное влияние на формирование тарифа, так как для подавляющего большинства предприятий коммунальной сферы доля инвестиционной и ремонтной составляющих в величине конечного тарифа небольшая. Как правило, относительно крупные проекты в сфере малой теплоэнергетики и водоснабжения реализуются в основном не за счёт тарифных средств, а за счёт краевого и местных бюджетов. В связи с этим правильнее говорить об увеличении нагрузки на бюджет в связи с подорожанием материалов.



Иван Гилёв также сообщил, что в настоящее время Минстрой формирует региональный штаб по газификации Алтайского края. Основной его задачей станет выработка конкретных предложений и рекомендаций, направленных на осуществление задачи, сформулированной в послании Президента России в части обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям объектов капитального строительства физических лиц в населённых пунктах Алтайского края, в которых имеются газовые сети.