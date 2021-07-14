Барнаульская школьница победила во всероссийском конкурсе

Ученица гимназии № 45 г. Барнаула стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Фото: barnaul.org

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит с 14 апреля по 12 ноября. По результатам мониторинга для участия в конкурсе прошли регистрацию около 7 тысяч учащихся 5–10 классов.

Финал конкурса среди 5–7 классов проходит с 4 по 24 июля в международном детском лагере «Артек». В нём принимают участие шесть учащихся города Барнаула из гимназий № 5, 42, 45 и школ № 107, 126.

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, ученица 7 «Б» класса гимназии № 45 Екатерина Енькова стала победителем конкурса «Большая перемена». Она принимала участие в конкурсе среди учащихся 5–7 классов и выбрала вызов «Познавая Россию». Екатерина успешно прошла дистанционный этап конкурса и вошла в число финалистов, набрав максимальное количество баллов. Её финальная работа — ролик о музеях города, который на сегодняшний день имеет более 1000 просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

На финале конкурса в «Артеке» все команды работали над проектом «Школа будущего». Барнаульская школьница стала не только победителем конкурса, но и получила грамоту в номинации «Душа команды» за умение организовать командную работу.

Для учащихся 8–10 классов конкурсный отбор продолжается. Финальное мероприятие состоится в ноябре 2021 года.

