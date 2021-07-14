Число заболевших коронавирусом медработников на Алтае очень низкое

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом проходят лечение всего девять человек.

Фото: скриншот видеоконференции

Об этом на пресс-конференции «Ситуация по коронавирусу в Алтайском крае» рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Глава подчеркнул, что по сравнению с осенним периодом ситуация улучшилась. Тогда, по его словам, ежесуточно заболевали десятки медиков. По статистике коронавирусом переболели более 16 тысяч из 33 тысяч медработников. Вакцинировано более 12 тысяч человек. Эта иммунная прослойка и даёт низкие цифры заболеваемости среди медиков. Поэтому серьёзной нагрузки в виде дефицита медперсонала из-за инфицирования в ковидных госпиталях нет.